Afellay ziet opvolger voor Jans in Eredivisie rondlopen; Van Hooijdonk ‘zwijgt’

Maandag, 13 februari 2023 om 07:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:08

Ibrahim Afellay ziet in Maurice Steijn een geschikte opvolger van Ron Jans. De analist vindt het bewonderenswaardig wat Steijn momenteel bij Sparta Rotterdam presteert en denkt daarom dat hij weleens de schoenen zou kunnen vullen van de vertrekkend trainer van FC Twente. Pierre van Hooijdonk, die een verleden heeft met Steijn, is echter minder enthousiast. "Ik zwijg", lacht de analist.

Twente maakte zondag bekend dat zowel Jans als technisch directeur Jan Streuer zijn aflopende contract in De Grolsch Veste niet verlengt. Afellay wordt bij Studio Voetbal gevraagd naar een mogelijke opvolger voor Jans. "De eerste naam die mij te binnen schiet is Maurice Steijn", antwoordt de oud-international. "Als je ziet wat hij bij Sparta teweeg heeft gebracht... Vorig jaar waren ze op sterven na dood en hij heeft ze zonder nacompetitie in de Eredivisie gehouden. Wat niemand voor mogelijk had gehouden. Het is echt knap wat hij daar doet." Steijn bezet met Sparta momenteel de zesde plaats in de Eredivisie.

"Ik zwijg", had Van Hooijdonk tussendoor al geroepen. De oud-spits kwam in de clinch met Steijn te liggen in diens periode als trainer van NAC Breda. Op dat conflict gaat Van Hooijdonk niet verder in; wel wil hij Steijns prestaties bij Sparta nuanceren. "Wij kijken altijd naar de ranglijst. Als er dan een ploeg goed presteert, zeggen we: 'Daar zit een goede trainer op'. Dat hoeft niet altijd samen te hangen. Je kan in de voetballerij ook succes hebben als je als trainer gewoon een zesje bent en je goede spelers hebt", aldus Van Hooijdonk.

Die zegt Steijn 'vanuit zijn ervaring bij NAC' dan ook geen goede trainer te vinden. "Maar het hoeft toch niet te zeggen dat als een trainer een keer slecht presteert bij een club, het per definitie een slechte trainer is?", werpt Afellay tegen. "Nee", reageert Van Hooijdonk, "maar dan is het vervolgverhaal wel iets moeilijker te geloven. Je moet dan bij trainingen zijn en met spelers praten om een goed beeld te krijgen van waarom hij goed is." Wel geeft Van Hooijdonk toe dat Steijn bij Sparta 'fantastisch werk levert'. "Absoluut."