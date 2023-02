Van Hooijdonk: ‘Nederland wordt tegendraads, maar deze speler is bijzonder’

Maandag, 13 februari 2023 om 07:13 • Tom Rofekamp

Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Xavi Simons. De 53-jarige analist noemde de aanvallende middenvelder van PSV afgelopen week al 'de beste speler van de Eredivisie' en steekt daags na het duel tegen FC Groningen (6-0 winst) nogmaals de loftrompet. "Op het moment dat wij met zijn allen gaan zeggen hoe geweldig hij is, merk je toch altijd dat er iets tegendraads in Nederland ontstaat. Maar het is gewoon bijzonder", betoogt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal.

Rafael van der Vaart stelde een week eerder in het programma dat het Nederlands elftal om Simons heen moet worden gebouwd. "Een speler als Arjen Robben of Robin van Persie wordt eens in de zoveel tijd geboren. Dat moeten we koesteren. Simons had nog nooit in Nederland gespeeld, maar fantastisch!", sprak hij lovend. Van Hooijdonk zei het 'helemaal eens' te zijn' met zijn collega en noemde Simons 'de beste speler'. De oud-spits krijgt die opmerkingen zondagavond nogmaals voorgehouden.

"Kijk", steekt Van Hooijdonk van wal, "op het moment dat wij met zijn allen gaan zeggen hoe geweldig hij is, merk je toch altijd dat er iets tegendraads in Nederland ontstaat. Maar het is gewoon bijzonder. Het is bijzonder dat een negentienjarige speler een topclub in Nederland gewoon bij de hand neemt. Dit doet hij al iets meer dan een half jaar en dan is hij in de beginfase van het seizoen ook nog gespaard." Daarmee doelt Van Hooijdonk vermoedelijk op Simons' eerste maand, waarin de middenvelder in Champions League- en Johan Cruijff Schaal-verband uitsluitend als invaller binnen de lijnen kwam.

Simons is sinds september echter niet meer uit de basis weg te denken. "Dat kwam ook door de kwaliteit die bij PSV aanwezig was. Hij móest wel opgesteld worden", denkt Ibrahim Afellay te weten. De oud-international wil de verwachtingen rondom de jongeling wel iets temperen. "Ik vind niet dat je nu al kan zeggen dat je het Nederlands elftal om zo'n jongen heen moet gaan bouwen. Hij is pas negentien jaar en is bezig aan zijn eerste seizoen. We hebben ook nog een Frenkie de Jong lopen bij Barcelona, en een Memphis en Virgil van Dijk. Maar met dat hij meer minuten moet krijgen in Oranje, ben ik het eens", aldus Afellay.

Productief seizoen

Simons was tegen FC Groningen alweer goed voor zijn tiende competitiedoelpunt dit seizoen. Ook deed hij zijn zesde assist noteren. Daarmee hoeft de enkelvoudig Oranje-international alleen nog Dusan Tadic voor zich te dulden op de lijst van meest productieve spelers. De aanvoerder van Ajax maakte tot nu toe vijf treffers en was twaalf keer aangever. Cody Gakpo staat met negen doelpunten en twaalf assists nog boven Tadic, maar is inmiddels vertrokken naar Liverpool.