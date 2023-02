Memphis blikt glunderend voor camera terug op heldenrol in laatste minuut

Zondag, 12 februari 2023 om 23:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:59

Memphis Depay heeft gereageerd op zijn eerste treffer voor Atlético Madrid. De aanvaller was invaller in het duel met Celta de Vigo en wist in minuut 89 het winnende en enige doelpunt van de wedstrijd te maken (0-1). De Oranje-international kende tot het duel van zondagavond een onfortuinlijke fase bij de club en begon nog niet in de basis. Zondag was Memphis echter van cruciaal belang voor los Colchoneros en dat stemt tot tevredenheid bij de Moordrechter, die zegt te hopen op meer speelminuten na zijn glansrol.

Atlético had het bijzonder lastig in Vigo en kwam meerdere keren goed weg. Na de rode kaart voor Stefan Savic, die de doorgebroken Haris Seferovic neerhaalde, leek een goed resultaat een utopie. Memphis was tien minuten daarvoor ingevallen en leek ook het verschil niet te kunnen maken tegen de stugge defensie van de thuisploeg. Vlak voor tijd kreeg de voormalig PSV'er echter een gouden kans, nadat een gekraakt schot van Yannick Carrasco voor zijn voeten belandde. Memphis schoot vervolgens uit de draai raak. "Het was een moeilijke wedstrijd", blikte hij terug voor de camera van Movistar. "We hebben wat kansen gecreëerd in de eerste helft, maar niet veel. We hadden het moeilijk. Ik ben heel blij met de drie punten en met mijn eerste goal voor deze club."

"En ook nog eens in de laatste minuut", vervolgde de opgetogen Memphis, die wist dat het lastig zou worden na de rode kaart voor Savic. "Na die rode kaart probeerden we kansen te blijven creëren en gevaarlijk te worden in de counter. Memphis begon namens zijn relatief nieuwe werkgever nog niet in de basis. "Ik ben naar deze schitterende club gekomen om doelpunten te maken. Ik hoop op meer kansen om nog meer te scoren en belangrijk te zijn voor mijn team. Iedereen was heel blij met mijn eerste doelpunt en dat maakt mij ook gelukkig. Mijn teamgenoten zijn fantastisch, ze helpen me enorm en hebben me met open armen verwelkomd. Ik ben heel gelukkig hier."

"Ik ben hier net gekomen, wil hard werken en mijn voeten laten spreken. Ik ben erg hongerig en hoop een belangrijke rol te spelen in de volgende wedstrijd", sloot hij af. Atlético speelt zijn eerstvolgende wedstrijd op zondag 19 februari. De ploeg van trainer Diego Simeone ontvangt dan Athletic Club in het eigen Estadio Wanda Metropolitano. In Europa spelen de Madrilenen dit seizoen geen rol meer, daar zij in hun Champions League-groep als laatste eindigden. Atlético is tevens uitgeschakeld voor de Copa del Rey, waardoor een zo hoog mogelijke eindklassering in LaLiga het resterende doel is. De huidige vierde plaats die het momenteel bezet zou aan het einde van het seizoen kwalificatie voor de Champions League betekenen.