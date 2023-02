Barcelona houdt wéér de nul en wint na heerlijke tiki-taka-goal Pedri

Zondag, 12 februari 2023 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:27

Barcelona heeft zondagavond een minimale overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Villarreal was het team van trainer Xavi met 0-1 te sterk. Na ruim een kwartier spelen verzorgde Pedri op aangeven van Robert Lewandowski het enige doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de driepunt loopt de voorsprong van Barcelona op Real Madrid op tot elf punten, al heeft de Koninklijke nog wel competitieduel tegoed. Het was de zestiende keer in 21 LaLiga-wedstrijden dat los Azulgrana de nul hielden.

Trainer Xavi koos ervoor de geblesseerde Sergio Busquets te vervangen door Franck Kessié en slachtofferde ook Jordi Alba. Laatstgenoemde krijgt vermoedelijk rust; Alejandro Baldé speelt in zijn plaats. Ook Frenkie de Jong stond zoals gebruikelijk aan de aftrap. Lewandowski behield zijn plek in de spitspositie en werd voorin vergezeld door Gavi (links) en Raphinha (rechts). Marc-André ter Stegen – die dit seizoen pas zeven goals incasseerde in LaLiga - verdedigde het doel.

Tiki-Taka-????????????????????????????! ?? Barça zet even aan en Pedri maakt er op prachtige wijze 1-0 van! ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça pic.twitter.com/HPn3pks4qh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2023

In de derde speelminuut kreeg Lewandowski direct een goede kans op de openingstreffer. De spits ontving een dieptepass op maat, maar hij was onzorgvuldig in de afronding en stuitte op doelman Pepe Reina. Een kwartier later was het wel raak. De Jong speelde de bal naar Raphinha, die Lewandowski in staat stelde om de combinatie met Pedri aan te gaan. Laatstgenoemde werd vrijgespeeld voor het doel en schoot raak in de linkerbenedenhoek: 0-1.

Aan de overzijde kwam Villarreal na de aftrap onmiddellijk dicht bij de gelijkmaker. Yéremy Pino kreeg de bal via de knie van Andreas Christensen bij José Luis Morales, die uit de draaie probeerde uit te halen maar over de bal heen maaide. De grootste kans voor Villarreal ontstond in de blessuretijd van de eerste helft. Na een lange bal van achteruit en mistasten van Jules Koundé ging Morales alleen op Ter Stegen af. Hoewel hij de tijd had om de bal tussen de palen te krijgen, schoot hij in het zijnet.

In het tweede bedrijf werd het middenveld met enige regelmaat overgeslagen en werd aanval op aanval gestapeld. Namens Barcelona voorkwam de uitblinkende Ronald Araújo meermaals dat Villarreal kon doorbreken; bij de Catalanen ontbrak het voorin aan nauwkeurigheid in de afronding. Na ruim een uur spelen kwam Raphinha in de gelegenheid binnen te schieten na een fraaie steekpass van Lewandowski; de vleugelspits schoot echter voorlangs.

In het restant van de wedstrijd kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer, al leek het erop dat Barcelona zijn grip op de wedstrijd verloor. In de blessuretijd hoopte de thuisploeg de stand nog gelijk te trekken, maar de treffer van Samuel Chukwueze werd afgekeurd wegens buitenspel.