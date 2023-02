Napoli verslikt zich niet weer in Cremonese en stoomt door naar scudetto

Zondag, 12 februari 2023 om 22:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:51

Napoli heeft wederom geen fout gemaakt in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won met 3-0 van Cremonese, dat de Napolitanen in januari nog uitschakelde in de Coppa Italia. Dit keer had de titelfavoriet echter een stuk minder moeite met Cremonese. Kvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen en Eljif Elmas zorgden voor het verschil. Napoli staat nu liefst zestien punten voor op naaste achtervolger Internazionale, dat nog wel een duel tegoed heeft. Cremonese blijft zonder overwinning dit seizoen en met acht punten uit 22 wedstrijden lijkt handhaving een praktisch onmogelijke opgave voor de hekkensluiter.

Napoli begon in een sterke opstelling. Voorin kreeg Hirving Lozano de voorkeur boven Matteo Politano, terwijl sterspelers Osimhen en Kvaratskhelia eveneens aan de aftrap stonden. Op de linksbackpositie kreeg Mario Rúi de voorkeur boven Mathías Olivera, terwijl Amir Rrahmani centraal achterin stond geposteerd. Dat ging ten koste van Juan Jesus. Op het middenveld moesten Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka en André-Frank Zambo Anguissa de dienst uitmaken. Bij Cremonese ontbrak Cyriel Dessers. Felix Afena-Gyan stond wel in de basis en hij deed Napoli vorige maand in de Coppa Italia pijn met de late gelijkmaker en rake penalty in de uiteindelijk gewonnen strafschoppenserie.

????????, Kvaratskhelia, 1-0 ? De baltovenaar van Napoli schiet na een flitsende actie de 1-0 binnen voor de Napolitanen ??#ZiggoSport #SerieA #CremoneseNapoli pic.twitter.com/RFHE0hfZdy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2023

Napoli begon niet al te sterk aan het duel. Cremonese probeerde de thuisploeg pijn te doen en via voorzetten en hoekschoppen werd de ploeg dreigend. Grote kansen bleven echter uit en Napoli kreeg wel mogelijkheden. Giovanni Di Lorenzo probeerde het met een kopbal, waardoor doelman Marco Carnesecchi gedwongen werd tot een puike redding. Even later moest de sluitpost alsnog vissen. Kvaratskhelia pikte de bal op aan de linkerkant van de zestien, sneed naar binnen en haalde succesvol uit richting de verre hoek: 1-0. In het restant van de eerste helft kreeg Napoli nog twee mogelijkheden. Eerst kopte Kvaratskhelia naast de linkerpaal, terwijl Osimhen een voorzet van Lozano over het doel werkte.

???????????????????? ?????????????? maakt 2-0! ?? De topscorer van de Serie A schiet alweer zijn ?????????????????????? van het seizoen binnen ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliCremonese pic.twitter.com/rRfHbj25E9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2023

De voormalig PSV'er kreeg de eerste grote kans van de tweede helft. Lozano baande zich een weg langs de verdediging van Cremonese en probeerde het met een schot richting de rechterbovenhoek. De Mexicaan zag echter dat Carnesecchi redding bracht. Napoli was de dominante ploeg en het was wachten op de 2-0, die er in de 65e minuut zou komen. Een hoekschop belandde bij de tweede paal bij Min-jae Kim, die de bal precies voor de voeten van Osimhen kopte. De Nigeriaan werd een niet te missen kans geboden en hij faalde dan ook niet. Een kwartier voor tijd werd het 3-0 via Elmas. De Noord-Macedoniër werd vrijgespeeld aan de rechterkant van de zestien en zag dat zijn poging in de verre hoek Carnesecchi te machtig was.

???????? ???? ?????? ???? Napoli gaat ook tegen Cremonese geen punten verliezen door de 3-0 van Eljif Elmas ?#ZiggoSport #SerieA #NapoliCremonese pic.twitter.com/UbNxXlHFc7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2023