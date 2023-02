Heitinga: ‘Ajax mag blij zijn, want hij beschikt over exceptionele kwaliteiten’

Zondag, 12 februari 2023 om 22:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

John Heitinga lijkt bij Ajax niet meer om Mohammed Kudus heen te kunnen. De kersverse trainer van de Amsterdammers debuteerde zondag in de dug-out van de Johan Cruijff ArenA met een overwinning tegen RKC Waalwijk (1-3). Dat was mede te danken aan een wervelende tweede helft van Kudus. "We weten dat hij exceptionele kwaliteiten heeft", vertelt Heitinga na afloop op de persconferentie aan verslaggever Kalum van Oudheusden.

Kudus zat onder Alfred Schreuder met regelmaat op de bank, maar is onder Heitinga niet meer weg te denken uit de basisopstelling. De Ghanees startte als hangende rechtsbuiten, maar werd na rust op zijn favoriete nummer 10-positie geposteerd. Vanaf daar maakte hij het derde en beslissende doelpunt voor Ajax. "Het was niet alleen een ingreep van mij, want ik doe het met de hele staf", zegt Heitinga over de positiewissel van Kudus, die op de plek kwam te spelen van Davy Klaassen.

"Hij speelt met heel veel vertrouwen", vervolgt Heitinga over Kudus, die vier keer scoorde in zijn laatste vijf optredens. "Dat zeg ik ook altijd tegen hem. Hij moet blijven werken voor de ploeg, hard blijven werken voor de ploeg. Het is aan mij en de staf om hem nog beter te maken, vooral zonder bal. Met bal... weet je, hij kan een man passeren, hij kan een overtal creëren, hij kan scoren, hij kan een assist geven. We moeten vooral blij zijn dat Mohammed Kudus hier bij Ajax speelt."

Ajax kwam voor rust op achterstand door een doelpunt van Mats Seuntjens. "Je zag gewoon dat we het de eerste helft moeilijk hadden", aldus Heitinga. "Credits ook voor RKC dat ze hier ook echt durven te voetballen. Je zag dat ze een paar jongens met veel spelintelligentie hebben. Ik wilde na rust onze creatieve spelers vaker aan de bal krijgen."

Steven Berghuis over Kudus

Steven Berghuis ziet ook dat zijn ploeggenoot Kudus een steeds prominentere rol speelt bij Ajax. "Volgens mij had hij ook zo’n periode, toen ik er nog niet was", aldus Berghuis op het persmoment. "Toen stond hij op het punt om echt los te komen. Dat moment is nu wel aangebroken, mooi om te zien. Net als vorig jaar staan we versteld van wat deze jongen kan. Soms loopt hij er een paar voorbij op het trainingsveld. Dat doet hij ook in de wedstrijd. Hij krijgt de kans nu ook van de nieuwe trainer."