Spaanse kranten in de rust al diep onder de indruk van ‘el jefe’ Frenkie

Zondag, 12 februari 2023 om 21:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:31

Frenkie de Jong heeft een zeer goede indruk achtergelaten in de eerste helft van het LaLiga-duel tussen Villarreal en Barcelona (0-1). Analyticus Danny Blind ziet een gedreven middenvelder die zijn taken uitstekend uitvoert, terwijl hij in de Spaanse media als jefe op het middenveld gezien wordt.

“Frenkie de Jong is samen met Franck Kessié heel nuttig, heel belangrijk net voor de defensie”, vertelt Blind. “Hij verovert veel ballen. We kennen natuurlijk de Frenkie de Jong die goed kan voetballen, maar het verdedigende werk doet hij ook goed. Er is een aantal duels dat je niet mag verliezen. Hij verliest die duels niet én speelt de bal ook nog eens naar de goede kleur. Ik vind hem heerlijk voetballen en volgens mij is hij nu honderd procent een vaste basisspeler. Daar hoeven we niet meer aan te twijfelen.”

Tiki-Taka-????????????????????????????! ?? Barça zet even aan en Pedri maakt er op prachtige wijze 1-0 van! ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça pic.twitter.com/HPn3pks4qh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2023

Ook in de rustbeoordelingen van Mundo Deportivo komt De Jong zeer goed naar voren. Zijn rol wordt omschreven als el jefe, de baas. “Door de afwezigheid van Busquets heeft Frenkie zich het middenveld toegeëigend. Hij was de absolute leider bij het hoge drukzetten en hij voetbalde heel comfortabel tussen de linies”, aldus de Catalaanse sportkrant.

De Jong was betrokken bij het eerste doelpunt van Barcelona, dat na fraai combinatievoetbal op 0-1 kwam dankzij afmaker Pedri. Verder liet de Nederlands international zich meermaals zien met waardevolle balveroveringen én zette hij Robert Lewandowski met bekeken passes tot tweemaal toe vrij voor het vijandige doel.