Danny Blind legt uit waarom Oranje ondanks stijgende lijn uitblijft: ‘Druistig’

Zondag, 12 februari 2023 om 22:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:47

Danny Blind legt uit waarom hij denkt dat Jeremiah St. Juste zijn debuut voor Oranje nog moet maken. De geboren Groninger maakte in de Bundesliga indruk bij FSV Mainz 05 en stapte in de zomer van 2022 voor een kleine tien miljoen euro over naar Sporting Portugal. Daar is de centrale verdediger doorgaans verzekerd van een basisplaats, maar tot een debuut voor het Nederlands elftal is het nog niet gekomen. "Hij is weleens druistig", zegt Blind bij Ziggo Sport.

Als voormalig assistent-trainer van Oranje bekeek Blind St. Juste regelmatig in de Bundesliga. "Hij speelde daar gewoon in een vijfmansdefensie, of in een driemanscentrum, hoe je het ook wil noemen", roept Blind in herinnering, terwijl hij kijkt naar de beelden van de verdediger. "Hij speelde daar vrij behoorlijk. Je ziet dat hij door wil dekken. Daar is hij nog weleens druistig in, vind ik. Dat hij soms de keuze moet maken: ga ik er in of blijf ik in positie? Maar goed, dat heeft hij wel. Ik vind dat je dat ook moet doen, als je met met vijf man achterin speelt. Dat moet hij verbeteren."

Wat moet St. Juste nog verbeteren om in aanmerking te komen voor Oranje? ?? 'Soms is hij nog te onrustig, maar het gaat voornamelijk om de concurrentie', aldus Danny Blind ???#ZiggoSport #LigaPortugal #SCPFCP pic.twitter.com/LXDZWIuju6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2023

Blind kijkt vervolgens naar beelden van de snelheid van St. Juste. "Dit is wel een wapen van hem. Hij kan met zijn snelheid heel veel compenseren. Dat is voor een verdediger een absolute pre. En wat ik zeg: ik heb hem bij Mainz bekeken en toen had hij een stijgende lijn." Presentator Bas van Veenendaal onderbreekt de oud-verdediger vervolgens en vraagt waarin hij tekortschiet om de selectie van Oranje te halen. "Met name dat element (het doordekken, red.)", antwoordt Blind. "Hij is soms onrustig. Hij is enorm gedreven, wat goed is, maar je moet weten wanneer je helemaal tot het gaatje doorgaat en wanneer je positioneel de zaak moet ophouden. Maar goed, de concurrentie was het allerbelangrijkste element. Maar je gaat zo'n jongen bekijken en hij deed het echt heel goed."

Bij Oranje heeft St. Juste centraal achterin concurrentie van onder meer Virgil van Dijk, Jurriën Timber, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. "Noem ze allemaal maar op", vervolgt Blind, wiens zoon Daley ook in het centrum uit de voeten kan. "Ik vind het wel heel positief dat hij zich uitspreekt dat hij een bewuste stap heeft gemaakt naar de top van Portugal. Toch weer wat hoger dan Mainz. Om die kloof, als die er nog is met het Nederlands elftal, te verkleinen", rondt Blind af. St. Juste liet zich vrijdag in het programma Voetbal Café van Ziggo Sport al uit over zijn 'droom': spelen voor Oranje. "Ik heb er twee jaar geleden al eens bij gezeten onder Frank de Boer, maar toen heb ik geen minuten gemaakt helaas. Ik heb daar meegetraind, goed getraind. Dus ik wil er zeker bij zitten. Ik heb even mogen proeven, dat smaakte naar meer."