FC Porto dankt Uribe en Pepê in Portugese topper en houdt zich op Benfica

Zondag, 12 februari 2023 om 21:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:12

FC Porto houdt de strijd om de Portugese landstitel spannend. Os Dragões wonnen de topper bij Sporting Portugal met 1-2 dankzij treffers van Mateus Uribe en Pepê. De aansluitingstreffer van Youssef Chermiti kwam te laat. Bij Sporting bleef Jeremiah St. Juste de hele wedstrijd op de bank zitten. Dankzij de overwinning komt Porto op vijf punten van koploper Benfica, terwijl Sporting vierde staat en de landstitel met vijftien punten achterstand op Benfica definitief lijkt te kunnen vergeten.

Bij Sporting moest St. Juste genoegen nemen met een plek op de bank. De 26-jarige Groninger was in de laatste twee competitiewedstrijden wel verzekerd van een basisplaats, maar moest in de topper tegen Porto dus toekijken. Trainer Rúben Amorim opteerde voor een 3-4-3-formatie met rechts op het middenveld Héctor Bellerín. Het betekende het basisdebuut voor de Spanjaard. Rechts voorin stond Marcus Edwards opgesteld, die in het seizoen 2018/19 nog 27 wedstrijden speelde voor Excelsior. Aan de kant van Porto koos trainer Sergio Conceição voor een 4-4-2-opstelling. Mehdi Taremi en André Franco waren de spitsen van dienst, terwijl Pepe, die over precies twee weken veertig wordt, centraal achterin stond opgesteld.

Het was Sporting dat beter aan de wedstrijd begon. De ploeg uit Lissabon probeerde door de verdediging van Porto te combineren, maar verder dan drie hoekschoppen binnen twee minuten kwam het in eerste instantie niet. Na twintig minuten kreeg Edwards een goede kans. De Engelsman ontving de bal in de zestien en produceerde een schot, dat naast ging. Aan de andere kant werd Porto dreigend via Galeno, die meer had kunnen doen met de rebound die voor zijn voeten terechtkwam. Tien minuten voor rust kreeg Porto wederom een goede kans. Iván Marcano haalde uit vanaf de strafschopstip, maar zag zijn schot tegen de lat belanden. Vleugelspeler Pepê probeerde het vlak voor rust nog met een schot richting de linkerhoek, waar Antonio Adán een antwoord op had.

Net als in de eerste helft was Sporting ook in de beginfase na rust de betere partij. Het lukte de ploeg echter niet om een doorbraak te forceren en na een uur spelen was het aan de andere kant wel raak. Uribe speelde de bal met enig fortuin door de benen van Gonçalo Inácio, waarna eerstgenoemde op koelbloedige wijze de verre hoek vond: 0-1. Vijf minuten later belandde een schot van Taremi net naast de paal. Vlak voor tijd had Edwards een voorzet naar de tweede paal in huis, waar Chermiti klaar stond. De Portugees raakte de bal echter dusdanig zacht, dat Porto-doelman Diogo Costa een antwoord had. Chermiti schoot even later wel raak, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Pepê besliste het duel in minuut 94 met een fraai stiftje over Adan: 0-2. Chermiti zorgde met een kopbal in de 96ste minuut nog voor de 1-2.

