Dit was het Weekend ziet een betere speler bij PSV dan Xavi Simons

Zondag, 12 februari 2023 om 20:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:01

Arnold Bruggink vindt Patrick van Aanholt op dit moment de beste speler van PSV, zo laat de analyticus weten in het programma Dit was het weekend van ESPN. De linkervleugelverdediger kwam in de afgelopen transferperiode op huurbasis over van Galatasaray en drukt direct zijn stempel op de wedstrijden van de Eindhovenaren, ziet Bruggink. Vernieuwend, daar de afgelopen weken vooral Xavi Simons van lovende kritieken werd voorzien.

“Wie op dit moment het verschil maakt bij PSV is Patrick van Aanholt”, zo begint de analist zondagavond. “Dan hebben we het over Patrick van Aanholt, die bij Crystal Palace heeft gespeeld. Hij is dus de beste van PSV. Hoe hij binnenkomt... Ik vind het echt niet normaal hoe makkelijk hij het hele elftal meeneemt.” Bruggink prijst vooral de veelzijdigheid van Van Aanholt, die de afgelopen twee wedstrijden een basisplek krijg bij PSV.

“Hij is zeer breed inzetbaar: hij kan aan de binnenkant spelen, hij kan aan de buitenkant spelen, hij is fysiek ijzersterk, hij kan lopen. Het is echt best wel bewonderenswaardig. Het gaat mij ook vooral om het verschil met Philipp Max. Hij was niet meer vooruit te branden, maar Van Aanholt is dat wel. Ik denk dat ook Hazard een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan PSV. Het zijn namelijk wel spelers die weten wat er gevraagd wordt. Ik denk gewoon dat Van Aanholt op zijn plek is”, aldus Bruggink.

Kenneth Perez lijkt in eerste instantie verbaasd te reageren op de uitspraak van zijn collega, maar hij spreekt Bruggink niet tegen. “Eigenlijk wil je dit niet horen. Als je een tijd niet gespeeld hebt en je komt even zo binnenwandelen. Als je dan meteen de beste bent, dan is dat geen goede reclame voor de competitie. Hij wil het zelf natuurlijk wel horen dat hij de beste is, maar als competitie wil je het niet hebben”, besluit Perez.