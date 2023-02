ESPN wijst ‘makkelijke zondebok’ aan: ‘Zonder hem nam Ajax echt de overhand’

Zondag, 12 februari 2023 om 20:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:58

Ajax kwam vooral dankzij twee omzettingen van John Heitinga goed weg tegen RKC Waalwijk (3-1 winst), zo betogen Arnold Bruggink en Kenneth Perez in de studio van ESPN. De analisten zagen hoe Ajax voor de tweede keer op rij beter werd nadat Davy Klaassen van het veld was gehaald. "Is dat dan een makkelijke zondebok?", vraagt presentator Jan Joost van Gangelen zich af.

In de rust werd Ajax nog afgemaakt door Perez. "Je ziet hoe dun het koord is", zegt de Deen na afloop. "De laatste drie wedstrijden dacht iedereen: het lek bij Ajax is boven. De opstelling bleef op Steven Bergwijn na hetzelfde, maar dan loopt het opeens voor geen meter. De onderlinge afstanden waren opeens helemaal verdwenen, het veld was veel te lang. Het fijne voor een trainer is als je dan een omzetting kan doen, meerdere in dit geval. En daardoor kreeg Ajax veel meer druk op RKC."

Ajax draait het helemaal om: Mohammed Kudus maakt de 3-1 ??#ajarkc pic.twitter.com/3bOZ5ghgAU — ESPN NL (@ESPNnl) February 12, 2023

Ajax keek bij rust tegen een 0-1 achterstand aan door een treffer van Mats Seuntjens. Heitinga bracht in de rust Calvin Bassey voor Klaassen en Brian Brobbey voor Francisco Conceição. Volgens Bruggink was dat een gouden zet. "Ajax ging eigenlijk het systeem van RKC spiegelen. Steven Berghuis ging naar rechts, Mohammed Kudus ging naar het middenveld. Brobbey kwam met Tadic in de spits te spelen. Met twee spitsen is het veel makkelijker om de tegenstander onder druk te zetten. Dan speel je veel verder van je goal af en dan kan Bassey met zijn snelheid dat makkelijk verdedigen. Die deed het uitstekend. Die stond elke keer op de middellijn en die is niet bang om met ruimte in zijn rug te spelen."

Klaassen lijkt te moeten vrezen voor zijn plek in de basis. De middenvelder werd midweeks in de TOTO KNVB Beker tegen FC Twente (0-1 winst) ook al voortijdig naar de kant gehaald, zo stipt Bruggink aan. "Tegen Twente werd hij ook al gewisseld en vanaf dat moment nam Ajax echt de overhand. Daardoor schuift Kudus, net als vandaag, naar het middenveld. Die is daar, ook met zijn fysieke kracht, echt present. Daar wordt Ajax echt sterker van." Kudus maakte tegen Twente de enige treffer en scoorde ook zondag tegen RKC.

Volgens Perez was Klaassen vooral een logisch slachtoffer. "Je moet eigenlijk Klaassen wel wisselen, als je Kudus op 10 wil zetten. Je kan ook Klaassen naar achter schuiven op het middenveld, maar daarvoor is Kenneth Taylor eigenlijk beter geschikt. Taylor heeft op 8 wel echt iemand nodig naast hem die denkt als een nummer 6." Die laatste rol werd in de tweede helft vervuld door Edson Álvarez, die juist weggehaald werd uit de defensie.