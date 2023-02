Juve komt met de schrik vrij tegen Fiorentina en klimt verder op de ranglijst

Zondag, 12 februari 2023 om 20:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:28

Juventus heeft zondagavond een moeizame zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri won met 1-0 van Fiorentina dankzij een treffer van Adrien Rabiot. Door de overwinning klimt Juve naar de negende plaats op de ranglijst.

Allegri wijzigde zijn basiself ten opzichte van het gewonnen Serie A-duel met Salernitana (0-3) van afgelopen dinsdag op slechts één positie. Federico Chiesa begon tegen Fiorentina vanaf het eerste fluitsignaal, hetgeen ten koste ging van Fabio Miretti. Bij la Viola ruimde trainer Vincenzo Italiano zoals verwacht een basisplaat in voor Sofyan Amrabat .

Het grootste gevaar van Juve kwam in de eerste 25 minuten voornamelijk via Filip Kostic. Eerst viel er een geblokt schot voor de voeten van de Serviër, die vanuit kansrijke positie rakelings voorlangs schoot. Pietro Terracciano hield de bezoekers hierna op de been door halverwege de eerste helft uitstekend te redden op een volgende inzet van Kostic.

??????????????????????????????????????, bedankt ?? De Fransman Rabiot knikt een mooie voorzet binnen die nét niet voor de doellijn tegengehouden kan worden door doelman Terracciano ?#ZiggoSport #SerieA #JuventusFiorentina pic.twitter.com/fi8qNSWgVI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2023

La Vecchia Signora wist de ban na ruim een half uur alsnog te breken. Rabiot kopte raak uit een voorzet van Ángel Di María, zo bleek dankzij doellijntechnologie. Terracciano bracht redding, maar deed dit nét achter zijn eigen lijn. Vlahovic dacht de marge na rust tegen zijn oude club te verdubbelen na een fraaie steekpass van Kostic. Door zijn treffer ging na tussenkomst van de VAR alsnog een streep, daar hij centimeters buitenspel stond.

Invaller Moise Kean liet vervolgens na om Juve in kansrijke positie op een ruimere voorsprong te schieten. Die gemiste kans leek de thuisploeg vlak voor tijd fataal te worden, toen Gaetano Castrovilli met een droge knal de stand weer in evenwicht bracht. Luca Ranieri stond echter centimeters buitenspel, waarop de VAR ook dit doelpunt annuleerde en Juve uiteindelijk toch de volle buit greep.