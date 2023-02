Beoogd td Arnold Bruggink reageert live op vertrek Jans en Streuer

Zondag, 12 februari 2023 om 19:35 • Mart van Mourik

De kans is groot dat Arnold Bruggink bij FC Twente de opvolger wordt van technisch directeur Jan Streuer, zo erkent hij zondagavond in het programma Dit was het weekend op ESPN. Eerder op de avond werd bekend dat trainer Ron Jans en Streuer hebben beiden besloten om hun aflopende contract in Enschede niet te verlengen. Streuer is wél bereid om de nieuw aan te stellen technisch directeur met zijn kennis en ervaring te willen ondersteunen. Bruggink geeft aan dat er nog enkele plooien moeten worden gladgestreken voordat hij het definitieve jawoord geeft.

“Die gesprekken lopen al heel lang maar het is niet gezegd dat ik dat zomaar ga doen”, opent Bruggink in het praatprogramma. “Het is voor mij namelijk heel belangrijk wat Jan Streuer gaat doen. Het belangrijkste punt voor mij is dat Jan erbij blijft. Toch is het nog niet zeker dat ik per 1 juni de technische man bij Twente ben. Kijk, ik ben hier al heel lang mee bezig. Ik loop al anderhalf jaar bij Twente ongeveer om te kijken waar ik allemaal mee te maken krijg.”

“Waarom ik zelf de knoop nog niet heb doorgehakt? Het gaat mij erom dat ik weet hoe de club in elkaar zit”, vervolgt Bruggink, die, ondanks aandringen van presentator Jan Joost van Gangelen, een slag om de arm blijft houden en niet bevestigt dat hij daadwerkelijk de nieuwe directeur voetbalzaken wordt. “De RvC heeft aan mij gevraagd hoe ik erover denk om bij de club mee te draaien. Ik heb een ideaalplaatje geschetst met hoe ik de samenwerking met Twente voor me zie. Het ideaalplaatje bestaat niet, want dat verandert elke keer. Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat zij weg zouden gaan. Streuer heeft wel gezegd dat hij wil blijven om een nieuwe man te ondersteunen.”

“Ik heb de wijsheid niet in pacht en ik denk niet dat je zomaar even technisch directeur kan gaan spelen. Verre van dat zelfs. Ik geloof dat je een team van mensen moet hebben om dat aan te vliegen, maar FC Twente is niet zomaar een club die zo’n team gaat aanstellen. Ron Jans, Jan Streuer en Paul van der Kraan hebben in drie jaar tijd iets neergezet dat echt fantastisch is. Ik heb er wel de energie voor en ik heb er een goed beeld bij. Ik wil me wel zo goed mogelijk voorbereiden om een grote slagingskans te hebben”, aldus Bruggink.