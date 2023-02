Manchester City gaat met uitstekend gevoel richting kraker tegen Arsenal

Zondag, 12 februari 2023 om 19:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:31

Manchester City heeft zondagavond een overtuigende zege geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola was met 3-1 te sterk voor Aston Villa. Rodri, Ilkay Gündogan en Riyad Mahrez wisten al voor rust het verschil te maken. De treffer van Ollie Watkins na de onderbreking was er een voor de statistieken. Door de overwinning nemen the Citizens de tweede plaats weer over van Manchester United, dat eerder op de dag won. De achterstand op koploper Arsenal, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, bedraagt drie punten. Woensdag nemen die twee ploegen het tegen elkaar op in Londen.

Guardiola koos ervoor om Nathan Aké op de bank te laten beginnen. De Oranje-international is doorgaans basisspeler, maar zag zondag dat de defensie gevormd werd door Aymeric Laporte, Rúben Dias en Kyle Walker. City begon in een zeer aanvallende opstelling, met Mahrez, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva en Jack Grealish achter spits Erling Braut Haaland. Rodri en Gündogan moesten de balans op het middenveld bewaken. Bij Aston Villa zat de negentienjarige Nederlander Sil Swinkels op de bank. De centrale verdediger speelt inmiddels drie seizoenen in Birmingham, maar heeft zijn debuut voor het eerste nog niet gemaakt. Watkins en Leon Bailey moesten voorin met hun snelheid proberen de driemansdefensie van de thuisploeg te kraken.

De ploeg uit Manchester kwam in de vierde minuut op voorsprong. Mahrez slingerde een hoekschop panklaar op het hoofd van Rodri, wiens kopbal Villa-doelman Emiliano Martínez te machtig was: 1-0. City liet uitstekend positiespel zien en via Gündogan had het 2-0 kunnen worden. De Duitser kon afspelen op Haaland, maar besloot voor eigen succes te gaan en stuitte op Martínez. City bleef heer en meester en na enkele kansen voor Haaland en Grealish werd het in minuut 39 alsnog 2-0. Haaland had ruimte aan de rechterkant van de zestien en plaatste de bal bij de tweede paal, waar Gündogan de bal voor het inlopen had. Nog voor rust werd het 3-0. Jacob Ramsey beging een overtreding in zijn eigen zestien, waardoor City een strafschop kreeg. Mahrez ging achter de bal staan en faalde niet: 3-0.

Na de onderbreking zakte het tempo van de wedstrijd. City hoefde niet meer zo nodig, terwijl Villa niet bij machte was om het de thuisploeg echt lastig te maken. Na ruim een uur spelen werd het alsnog 3-1. Douglas Luiz vond de ongedekte Watkins in de zestien, die de linkeronderhoek wist te vinden. Het tegendoelpunt bracht City niet van zijn stuk en na een voorzet van Grealish was Julián Álvarez dicht bij de 4-1. De Argentijn zag echter dat Ezri Konsa het pad naar het doel blokkeerde. Villa deelde in het restant nog wat speldenprikjes uit, terwijl City vijf minuten voor tijd op 4-1 had kunnen komen. Mahrez kreeg de mogelijkheid om vanuit kansrijke positie raak te schieten, maar de Algerijn zag zijn poging over gaan. In de slotfase mocht Aké wat minuten maken en met de Nederlander binnen de lijnen werd er niet meer gescoord.