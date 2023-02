FC Twente neemt verrassend afscheid van Ron Jans én Jan Streuer

FC Twente neemt na het seizoen gedwongen afscheid van hoofdtrainer Ron Jans en technisch directeur Jan Streuer, zo meldt de club direct na de zege op FC Volendam (3-0) via de officiële kanalen. Jans en Streuer hebben beiden besloten om hun aflopende contract in Enschede niet te verlengen. Streuer is wel bereid om de nieuw aan te stellen technisch directeur met zijn kennis en ervaring te ondersteunen. Voor die functie is Arnold Bruggink zeer concreet in beeld.

Twente had graag gezien dat Streuer nog een jaar door zou gaan, maar de directeur wil na drie seizoenen stoppen. "In de zomer van 2020 ben ik gevraagd om FC Twente te helpen", aldus Streuer op de website van Twente. "Toen had ik nooit kunnen denken dat het voor een periode van drie jaar zou zijn. We wilden de club weer perspectief bieden en dat is, denk ik, gelukt. Ik heb het goed naar mijn zin bij FC Twente en ik werk met heel veel plezier met de mensen binnen de club. Toch denk ik dat het goed is voor de toekomst van de club om nu met een nieuwe technisch verantwoordelijke in zee te gaan. Ik ben graag bereid hem te ondersteunen." Bruggink liet direct na het persbericht live op ESPN weten concreet in gesprek te zijn, maar contracten zijn volgens de oud-middenvelder nog niet ondertekend.

Met Jans verliest Twente in de zomer nog een sleutelfiguur. "Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij FC Twente", laat de coach weten. "Na ruim tweeënhalf jaar zijn we sportief verder dan ik bij mijn aanstelling had durven dromen. De directe plaatsing voor Europees voetbal, vorig seizoen, was misschien wel een klein wonder. Toch zegt mijn gevoel dat het straks na drie seizoenen goed is geweest. Uiteraard zal ik mij de komende maanden met alle ziel en zaligheid blijven inzetten voor FC Twente. Ik ben ervan overtuigd dat we met staf en spelers het seizoen goed zullen vervolgen. Er is nog veel te winnen, daar gaan we voor.”

Paul van der Kraan, algemeen directeur bij de club, bedankt beide heren. “Jan Streuer en Ron Jans hebben afgelopen jaren veel voor FC Twente betekend. Hun komst in de zomer 2020 is het beste dat de club had kunnen overkomen in die periode. We danken Jan en Ron alvast voor hun geweldige rol die zij hebben gehad bij het terugbrengen van de club waar ze zich nu bevindt. We betreuren het besluit dat ze nu hebben genomen, maar dat dienen we te respecteren. Uiteraard gaan we op een later moment op gepaste wijze afscheid van hen nemen.”