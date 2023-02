Bentancur krijgt op veld zuurstof toegediend en ziet horrorscenario uitkomen

Zondag, 12 februari 2023 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

Rodrigo Bentancur heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie afgescheurd, zo meldt the Guardian zondag. De middenvelder van the Spurs viel in het met 4-1 verloren duel bij Leicester City uit en er werd gezien de heftige reactie van Bentancur al gevreesd voor een zware blessure. De Uruguayaan ligt er naar verwachting zes à zeven maanden uit.

De wedstrijd begon nog zo goed voor Bentancur, die de score in het King Power Stadium na een klein kwartier opende. Na rust, bij een 3-1 stand, kwam hij verkeerd terecht na een duel met Nampalys Mendy. Bentancur kermde het vervolgens uit van de pijn en werd gewisseld voor Pape Matar Sarr. Er werd zelfs zuurstof beschikbaar gesteld voor de Zuid-Amerikaan, die getroost werd door zijn teamgenoten. Uiteindelijk kon Bentancur het veld zelf verlaten.

Na afloop van het duel in Leicester liet Cristian Stellini, die Antonio Conte voorlopig vervangt op de bank bij the Spurs, zich uit over Bentancur. "Hij voelt pijn op dit moment", liet Stellini weten. Conte is herstellende van een galblaasoperatie en daarom afwezig bij Tottenham. "Dit is het enige wat we op dit moment weten, maar hij kan lopen en het is belangrijk dat hij zelf terugliep naar de bank", klonk Stellini zaterdag nog hoopvol. "We hopen dat we over een paar dagen kunnen melden dat Rodrigo snel weer kan spelen." Tottenham kreeg twee dagen voor het uitvallen van Bentancur slecht nieuws over een andere middenvelder: Yves Bissouma moet onder het mes vanwege een enkelblessure. De club meldde geen verwachte revalidatietermijn.

Bentancur kwam in de winter van 2022 over van Juventus en bewees zich sindsdien als sterkhouder in Noord-Londen. De 54-voudig international kwam tot nu toe tot 44 wedstrijden voor Tottenham, waarin hij zes keer doel trof en zes assists afleverde. Tottenham neemt het dinsdag in de heenronde van de achtste finale van de Champions League op tegen AC Milan. Naast Bentancur moeten de Engelsen het ook stellen zonder Pierre-Emile Højbjerg (geschorst) en de geblesseerden Hugo Lloris, Ryan Sessegnon en dus Bissouma.