Arne Slot grapt na dure schorsing van Orkun Kökçü: ‘Maar die hebben we niet’

Zondag, 12 februari 2023 om 18:45 • Jordi Tomasowa

Arne Slot vindt het vervelend dat hij volgende week in de topper tegen AZ geen beroep kan doen op Orkun Kökçü. De aanvoerder van Feyenoord liep zondagmiddag tijdens het uitduel met sc Heerenveen (1-2 winst) tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan en is hierdoor één wedstrijd geschorst.

“Het is natuurlijk vervelend, omdat hij voor ons een goede en belangrijke speler is”, zegt de trainer van Feyenoord tegenover ESPN. “Maar als hij op vier gele kaarten staat, gaat hij die ergens een keer pakken. Dat was vandaag. Dan moeten we dat volgende week op een andere manier oplossen. Ik kan Timber bijvoorbeeld een linie terug schuiven. Ik zou ook een andere controlerende middenvelder kunnen inzetten, maar die hebben we niet”, zei Slot lachend.

Feyenoord ving het duel in Heerenveen met 120 minuten in de benen aan na de memorabele bekerkraker tegen NEC van afgelopen woensdag. “Ik denk dat je vandaag wel hebt kunnen zien dat we woensdag 120 minuten hebben gespeeld. We hadden vandaag ook goede fases, maar we begonnen niet goed. We verloren de bal een paar keer te makkelijk door het midden en hadden het geluk dat het bij de afgekeurde goal van Heerenveen (van Pawel Bochniewicz, red.) een centimeter buitenspel was.”

Slot is ook lovend over Danilo en Igor Paixão, die volgens de oefenmeester zonder enig eigenbelang invielen. “We probeerden er frisse energie in te krijgen met allerlei wissels. Ze liepen zich gewoon helemaal het schompes om die overwinning over de streep te trekken. Dat zie je niet elke aanvaller doen in zo'n fase. Het gaat erom: val je voor jezelf in, omdat je denkt: ik moet wat laten zien, want ik wil volgende week weer spelen. Of val je voor het team in? Dat laatste heb ik bij ons gezien.”