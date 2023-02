Ajax haalt overwinning na ontluisterende helft tegen RKC alsnog binnen

Zondag, 12 februari 2023 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:56

Ajax is zondag door het oog van de naald gekropen tegen RKC Waalwijk. De ploeg van John Heitinga werd voor rust bij vlagen van het veld gespeeld door de gevaarlijk counterende Waalwijkers, die via Mats Seuntjens een verdiende voorsprong namen. Ajax stelde na rust orde op zaken. Brian Brobbey zorgde snel na zijn entree voor de gelijkmaker, waarna Jurriën Timber en Mohammed Kudus de zege binnenbrachten: 3-1. Ajax herovert de derde plek in de Eredivisie, die al bezet werd voorafgaand aan de 21ste speelronde. RKC blijft knap negende.

Sinds John Heitinga aan het roer staat in Amsterdam acteerde Ajax in dezelfde opstelling, maar door een blessure van Steven Bergwijn moest de interim-coach noodgedwongen wijzigen. Francisco Conceição kwam als linksbuiten in de ploeg, maar kon geen potten breken en zou na een helft gewisseld worden. RKC moest clubtopscorer Michiel Kramer missen wegens ziekte. Het spitsenkoppel werd gevormd door Julen Lobete en Seuntjens.

De Amsterdammers openden zeer offensief, maar vonden in het eerste kwartier geen doorbraak in de Waalwijkse defensie. RKC kwam er in de snelle tegenstoot diverse malen heel gevaarlijk uit. Edson Álvarez kon in de tiende minuut nog blokken op een schot van Lobete. Twee minuten later moest de Mexicaanse verdediger van Ajax de bal van de lijn halen bij een nieuwe poging van Lobete. Driemaal bleek scheepsrecht voor RKC, dat na achttien minuten weergaloos door de defensie van Ajax combineerde. Lobete behield in het strafschopgebied het overzicht en de legde de bal panklaar voor Seuntjens, die van een meter of vijftien binnen plaatste: 0-1.

Mats Seuntjens schiet RKC op voorsprong na een mooie aanval ??#AJARKC pic.twitter.com/6ORpapgskA — ESPN NL (@ESPNnl) February 12, 2023

Direct na het tegendoelpunt kwam er nodige gevaar van Ajax. Mohammed Kudus haalde de achterlijn en zag zijn voorzet via een RKC-verdediger op het hoofd belanden bij Klaassen. Zijn inzet van dichtbij eindigde via een vuist van Vaessen naast. Een harde knal van Steven Berghuis leek even later op weg naar de kruising, maar de bal kon ternauwernood worden weggekopt. Even later sneed Devyne Rensch een lage voorzet net te scherp aan voor Kudus om de bal in te kunnen tikken. Vervolgens brak een periode van ongeveer vijftien minuten aan waarin Ajax nauwelijks meer gevaarlijk werd.

In de rust bracht John Heitinga met Calvin Bassey en Brobbey twee nieuwe krachten in plaats van Davy Klaassen en Francisco Conceição. Dat bleek uiterst effectief, want Brobbey scoorde binnen vijf minuten na zijn entree. De spits stond bij de tweede paal goed opgesteld om een rebound in te tikken. Die ontstond nadat Berghuis de bal diagonaal voor het doel richting de verre hoek wilde schieten, waarna Vaessen die wegtikte. De Amsterdammers bleven kwetsbaar in de counter, maar hielden in de tweede helft achterin stand.

Ajax draait het helemaal om: Mohammed Kudus maakt de 3-1 ??#ajarkc pic.twitter.com/3bOZ5ghgAU — ESPN NL (@ESPNnl) February 12, 2023

Het duurde tot aan de 78ste minuut voordat de supporters in de Johan Cruijff ArenA opnieuw konden juichen. Berghuis bracht een vrije trap hoog in, waarna Álvarez zijn hoofd tegen de bal kreeg. Bassey tikte hem nog even aan, waarna Timber binnen volleerde: 2-1. Ajax gooide het duel vervolgens snel vroegtijdig in het slot. Berghuis brak over rechts door en zette laag voor, waarna Kudus binnenliep: 3-1.