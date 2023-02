Twente walst met drie goals binnen vier minuten over armoedig Volendam heen

Zondag, 12 februari 2023 om 18:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:48

FC Twente heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt in de Eredivisie. De Tukkers zaten na twintig minuten op rozen tegen FC Volendam na goals van Joshua Brenet, Vaclav Cerny en Mees Hilgers: 3-0. In het tweede bedrijf deed de ploeg van trainer Ron Jans het rustig aan. Door de zege komt Twente op veertig punten en houdt het aansluiting met de top van de Eredivisie.

Jans voerde één wijziging door ten opzichte van het bekerduel met Ajax (0-1 verlies) van afgelopen donderdag. Mees Hilgers viel vorige week zondag uit in het uitduel met FC Groningen (1-1) en keerde tegen Volendam terug in de basis. Dit ging ten koste van Max Bruns. Bij de bezoekers stond Franco Antonucci voor het eerst in de basis sinds 14 augustus. De ploeg van Wim Jonk reisde met het nodige vertrouwen af naar De Grolsch Veste, daar het de laatste drie competitieduels ongeslagen bleef.

De wedstrijd stond in de openingsfase nog in het teken van aftasten, maar na een kwartier spelen overrompelde Twente de tegenstander. De ban werd gebroken door Brenet, die na een fraaie lange bal oog in oog met doelman Filip Stankovic niet faalde: 1-0. Luttele minuten later werd de marge al verdubbeld. Josh Flint leverde simpel in bij Ricky van Wolfswinkel. De spits gaf mee aan Cerny, die zorgvuldig afrondde: 2-0.

Binnen twintig minuten was ook de 3-0 een feit. Een hoekschop van Sem Steijn werd bij de tweede paal teruggekopt door aanvoerder Robin Pröpper, waarna Hilgers van dichtbij kon binnenschuiven. Pröpper dacht de score voor rust nog verder op te voeren, echter ging er zijn doelpunt een streep vanwege buitenspel.

Cerny leek direct na de theepauze zijn tweede treffer van de avond aan te tekenen, maar ditmaal stond de paal een doelpunt van de Tsjech in de weg. Vervolgens nam Twente, met Michal Sadílek en Michel Vlap als invallers binnen de lijnen, heel wat gas terug. Manfred Ugalde, die van Jans een klein half uur aan speelminuten kreeg, hielp een reuzenkans om zeep, waarna Vlap op aangeven van de Costa Ricaan nog de lat trof.