Memphis Depay maakt in minuut 89 hele belangrijke eerste goal voor Atlético

Zondag, 12 februari 2023 om 18:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:53

Memphis Depay heeft zijn eerste doelpunt voor Atlético Madrid te pakken. De spits viel na een uur spelen in en maakte in minuut 89 het winnende doelpunt tegen Celta de Vigo: 0-1. De spits profiteerde van een gekraakt schot van Yannick Carrasco. Atlético stond op dat moment met tien man, nadat Stefan Savic twintig minuten voor tijd rood pakte. Door de overwinning staan los Colchoneros steviger op de vierde plaats, terwijl Celta blijft steken op plek dertien.

Bij Celta stonden er liefst drie voormalig Eredivisionisten in de basis. Renato Tapia, Luca de la Torre en Jørgen Strand Larsen verschenen allen aan de aftrap. Laatstgenoemde vormde een spitsenkoppel met routinier Iago Aspas. Aan de kant van Atlético begon Memphis zoals verwacht op de bank. De spits van Oranje kan sinds zijn komst naar Madrid nog niet rekenen op een basisplaats. Simeone koos in de voorhoede voor Antoine Griezmann en Álvaro Morata. Naast Memphis zaten ook onder meer Ángel Correa, Carrasco, José María Giménez en Saul Ñíguez op de bank.

???????????????????????? ??? De Nederlander maakt zijn allereerste doelpunt in het shirt van Atlético Madrid en ook nog eens een ???????? belangrijke ?? Atleti wint uiteindelijk met 0-1 van een goed en strijdend Celta de Vigo ??#ZiggoSport #LaLiga #CeltaAtleti pic.twitter.com/pMhl6wT2cL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2023

Binnen tien minuten had Celta al twee gele kaarten aan zijn broek hangen, na tackles van Joseph Aidoo en Jorge Vázquez. Het duel speelde zich in de beginfase vooral op het middenveld af, maar na achttien minuten kon Atlético de score openen. Marcos Llorente kreeg in de zestien een schietkans en zag tot zijn teleurstelling dat een verdediger ternauwernood erger kon voorkomen. Daar bleef het qua grote kansen bij. Celta kreeg regelmatig de kans om er gevaarlijk uit te breken, maar verder dan enkele speldenprikjes en hoekschoppen kwam het niet. De la Torre probeerde het vlak voor rust met een schot, dat Atlético-doelman Jan Oblak allerminst kon verontrusten. Atlético kwam op zijn beurt niet langs de stugge defensie van Celta.

Twee minuten na rust kreeg Atlético de grootste kans van de wedstrijd. De ongedekte Morata werd gevonden in de zestien en probeerde de korte hoek te vinden, maar moest toezien hoe Celta-doelman Iván Villar een puike redding in huis had. Aan de andere kant was Aspas bijzonder dicht bij de openingstreffer. De Spanjaard zag dat Jan Oblak niet overtuigend redde, maar de Sloveen kon net op tijd voorkomen dat de bal over de doellijn rolde. Vrijwel direct daarna maakte Memphis zijn entree en hij zag hoe teamgenoot Savic twintig minuten voor tijd rood krijg. De Montenegrijn hing nadrukkelijk aan het shirt van invaller Haris Seferovic en mocht inrukken. De daaropvolgende kiezelharde vrije trap van Aspas spatte uiteen op de lat. Twee minuten voor tijd pakte Memphis zijn moment. Een schot van Carrasco kwam terecht voor de voeten van de Nederlander, die al glijdend in de verre hoek doel trof: 0-1.