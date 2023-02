Kenneth Perez ziet Ajax volledig worden weggetikt: ‘Wie moet hem dekken?’

Zondag, 12 februari 2023 om 17:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:03

Kenneth Perez en Arnold Bruggink maken in de rust van de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk (0-1 tussenstand) totaal gehakt van de organisatie bij de thuisploeg. De Amsterdammers geven volgens de analisten van ESPN veel te veel ruimte weg en laten met name spelmaker Ilias Bel Hassani vogelvrij staan. "Wie moet hem dekken?", vraagt Kenneth Perez zich af.

Ajax speelde vanaf het begin zeer offensief tegen RKC, maar liep in de eerste helft volledig in het countermes van de Waalwijkers. Mats Seuntjens maakte uit een van die snelle tegenaanvallen de 0-1. "We hadden het er vooraf over dat RKC een angstgegner zou kunnen zijn", zegt Perez. "Maar dat was nog voor de laatste drie duels. Nu zou het lek boven zijn bij Ajax. Maar RKC verdedigt goed en ze komen er heel goed uit. De dreiging in de diepte is er de hele tijd. Ze maken echt een wereldgoal." RKC combineerde na achttien minuten weergaloos door de defensie van Ajax. Julen Lobete behield in het strafschopgebied het overzicht en de legde de bal panklaar voor Seuntjens, die van een meter of vijftien binnen plaatste: 0-1.

Bel Hassani stond aan de basis van de aanval. "Die heeft alle vrijheid om te doen wat hij kan, en dat is goed voetballen en oplossingen verzinnen", ziet Perez. "Als Bel Hassani de bal heeft dan weten ze bij RKC dat ze moeten gaan lopen. Ga maar vrijlopen, dan krijg je hem van hem wel." Bruggink ziet precies hetzelfde. "RKC kan echt doen wat ze willen. Ze spelen ook echt fantastisch."

Perez vindt dat iemand bij Ajax het voortouw zou moeten nemen. "Het veld bij Ajax is veel te lang. Het is bijzonder, want Ajax heeft best wel ervaren spelers, dat ze het niet aanvoelen. Dat er niet iemand is om het even te organiseren. Het meest logische is dan om te zeggen: 'Jongens, even naar achter met zijn allen.' Maar Ajax wil natuurlijk graag naar voren. Als je geen goede afspraken hebt, dan word je door zulke goede spelers als die van RKC gewoon weggetikt." In de rust bracht John Heitinga met Calvin Bassey en Brian Brobbey twee nieuwe krachten in plaats van Davy Klaassen en Francisco Conceição.