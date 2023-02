Ten Hag en Man United winnen dankzij goudhaantje Rashford nu wel van Leeds

Zondag, 12 februari 2023 om 16:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:03

Manchester United heeft zondagmiddag een zwaarbevochten zege in de Premier League geboekt. De equipe van Erik ten Hag stond voor de tweede keer deze week tegenover Leeds United in competitieverband. United trok het duel in de slotfase naar zich toe dankzij goals van Marcus Rashford en invaller Alejandro Garnacho: 0-2. Voor Rashford was het alweer zijn 21ste treffer van het seizoen in alle competities. The Mancunians staan door de zege voorlopig tweede. Manchester City komt later vandaag nog in actie tegen Aston Villa.

Ten opzichte van de midweekse ontmoeting voerde Ten Hag in de aanval één wijziging door. Garnacho werd vervangen door Jadon Sancho. Tyrell Malacia en Wout Weghorst konden eveneens rekenen op een basisplaats. Crysencio Summerville en voormalig Ajacied Maximilian Wöber kregen bij Leeds het vertrouwen van interim-manager Michael Skubala. United had het net als afgelopen woensdag lastig met the Whites. De ploeg van Ten Hag wist in de openingsfase geen serieuze mogelijkheid te creëren.

Wie anders dan de man in vorm ?? Rashford zet Manchester United op voorsprong ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/xLOouqMfKD — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 12, 2023

Leeds slaagde er ook niet in om in aanvallend opzicht een vuist te maken, echter had Summerville toch de 1-0 op zijn voeten na slordig uitverdedigen van Malacia. De vleugelaanvaller moest toezien hoe David de Gea ternauwernood met zijn hand een goal kon voorkomen. Aan de andere kant leidde Wöber in de blessuretijd van het eerste bedrijf ook een levensgrote kans voor Fernandes in. De Portugees kon door richting Illan Meslier, waarna de sluitpost van Leeds een achterstand wist te voorkomen door knap met zijn voet te redden. Uit de daaropvolgende hoekschop viel de bal net niet binnen via het dijbeen van Luke Ayling.

De thuisploeg begon uitstekend aan de tweede helft. Zo moest De Gea zich strekken op een lage schuiver van Summerville en bracht United zichzelf vervolgens meerdere keren in de problemen na slordig balverlies. Het aanvalsspel van the Red Devils werd er ook na rust niet beter op. Diogo Dalot probeerde het daarop maar eens met een afstandsschot die uiteenspatte op de lat.

De voorsprong van United kwam er alsnog, luttele minuten nadat De Gea opnieuw een sta-in-de-weg bleek voor Summerville. Luke Shaw had een voorzet op maat in huis op Rashford, die overtuigend raak kopte: 0-1. De wedstrijd werd vervolgens vroegtijdig in het slot gegooid door invaller Garnacho. Het tienertalent had een vrije doortocht na een goede assist van Weghorst en rondde koelbloedig af: 0-2. United dacht de score vlak voor tijd nog verder op te voeren, maar zag een streep gezet worden door treffers van Rashford en Weghorst vanwege buitenspel.