Weergaloze dropkick van Van Ottele deert niet: Feyenoord terug aan kop

Feyenoord heeft zondag de koppositie in de Eredivisie veroverd. De ploeg van Arne Slot kende geen gemakkelijke middag op bezoek bij sc Heerenveen, maar trok toch een 1-2 overwinning over de streep. Beide teams maakten weergaloze treffers in de persoon van Syb van Ottele en Santiago Giménez. Door de overwinning klimt Feyenoord weer over AZ heen, dat twee dagen lang lijstaanvoerder was. Volgende week treffen de twee teams elkaar, waarbij Orkun Kökçü verstek zal moeten laten gaan.

Feyenoord begon in Heerenveen met 120 minuten in de benen. NEC bleek in het midweekse bekerduel een taaie tegenstander en werd pas na acht doelpunten, een verlenging en strafschoppen aan de kant gezet. Javairô Dilrosun en Gimenez waren als invallers beiden goed voor een treffer, in tegenstelling tot de teleurstellende basisklanten Alireza Jahanbahksh en Danilo. Laatstgenoemde duo moest daarom in het Abe Lenstra Stadion weer plaatsnemen op de bank.

Beide ploegen tastten in de openingsfase wat af, voordat Heerenveen de regie in handen nam. Eerst verprutste Van Hooijdonk – dinsdag nog matchwinner tegen NAC Breda – een grote kans op aangeven van Nunnely, waarna Pawel Bochniewicz de score leek te openen. De aanvoerder van de Friezen gaf het laatste zetje bij een hoekschop, maar zag de VAR wegens buitenspel een streep door de treffer zetten. De bezoekers hadden even later meer geluk.

Ook Feyenoord kreeg namelijk een hoekschop en zag Lutsharel Geertruida uitgroeien tot diens eindstation. De bal kwam via Dávid Hancko voor de voeten voor de stopper, die binnenliep en daarmee de 0-1 op het scorebord zette. De goal leek een wake-upcall voor Feyenoord, daar het spelbeeld compleet veranderde. De ploeg van Slot was steeds vaker rond het vijandige strafschopgebied te vinden en verdubbelde tien minuten voor de thee de marge.

Giménez kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld van Mats Wieffer. De Mexicaan verschafte zich een klein beetje ruimte en krulde daarop prachtig raak met links: 0-2. Feyenoord zat op rozen, zag ook trainer van Heerenveen Kees van Wonderen. Hij besloot direct na rust in te grijpen en winteraanwinst Osame Sahraoui te brengen voor Rami Kaib.

De Rotterdamse storm was echter blijven liggen in de kleedkamer en het publiek kreeg een fletse tweede helft te zien. Twintig minuten voor tijd kwam er pas weer wat leven in de brouwerij. Eerst trof invaller Danilo de paal, voordat Syb van Ottele aan de overkant met een sublieme dropkick de aansluitingstreffer verzorgde. Feyenoord hield de voorsprong vast, maar zag Kökçü zijn team nog wel benadelen. De aanvoerder van de Rotterdammers pakte geel en mist daardoor de topper tegen AZ volgende week. Ook viel de ingevallen Igor Paixão nog geblesseerd uit.

