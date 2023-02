Schreuder ‘serieus in beeld bij Leeds’; trainer wordt gespot op Elland Road

Zondag, 12 februari 2023 om 15:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:53

Alfred Schreuder is serieus in beeld om de nieuwe trainer van Leeds United te worden. Dat meldt Mike McGrath, journalist van The Telegraph. Volgens McGrath is de vijftigjarige oefenmeester aanwezig bij het Premier League-duel tegen Manchester United om zijn mogelijke nieuwe werkgever te aanschouwen.

Leeds bungelt momenteel op de zeventiende plaats in de Premier League en gaf Jesse Marsch maandag daarom zijn congé. Sindsdien doen meerdere namen van opvolgers de ronde op Elland Road. Leeds hoorde naar verluidt al 'nee' van Carlos Corberán (West Bromwich Albion) en Andoni Iraola (Rayo Vallecano) en kan sinds donderdag ook een streep zetten door de naam Arne Slot. Ook de Feyenoord-trainer was volgens The Independent in beeld bij Leeds, maar mag niet weg en wenst ook zelf langer in De Kuip te blijven.

Ex-Ajax coach Alfred Schreuder a serious contender among candidates for the #LUFC manager's job. Dutchman is at #LEEMUN today — Mike McGrath (@mcgrathmike) February 12, 2023

The Peacocks zien in Schreuder een geschikt alternatief voor Slot. De Barnevelder kreeg eind januari de zak bij Ajax en is dus per direct aan te stellen. Schreuder is echter niet de enige naam die op Leeds' lijstje prijkt. Ook Steven Gerrard, die werkloos is na zijn ontslag bij Aston Villa, is naar verluidt in beeld bij de Engelsen.

Schreuders positie bij Ajax stond voor zijn ontslag al lange tijd ter discussie. Toen de Amsterdammers tegen FC Volendam echter voor het zevende competitieduel op rij punten verspeelden, was de maat vol voor de clubleiding. Schreuder moest vertrekken en John Heitinga werd per direct doorgeschoven vanuit Jong Ajax. Vorige week werd bekend dat Heitinga het seizoen als interim-trainer afmaakt, met Dwight Lodeweges als klankbord.