Trefzekere Gyrano Kerk dient koploper KRC Genk eerste thuisnederlaag toe

Zondag, 12 februari 2023 om 15:28 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:38

Royal Antwerp heeft zondagmiddag in de Jupiler Pro League een overwinning geboekt op koploper KRC Genk. Het betekende pas het derde competitieverlies voor Genk en was tevens de eerste thuisnederlaag dit seizoen. Gyrano Kerk was de matchwinner bij de ploeg van Mark van Bommel. Door de winst is het gat met koploper Genk voor Antwerp geslonken tot twaalf punten. Het verschil met nummer twee Union Sint-Gillis is nu zes punten.

Genk verloor voorafgaand aan het treffen met Antwerp in de competitie slechts twee keer, maar dat waren beide uitwedstrijden. Antwerp acteerde in de Belgische competitie tot nu toe iets wisselvalliger. Doordat Club Brugge en Union Sint-Gillis afgelopen vrijdag de punten verdeelden (1-1), kon koploper Genk óf Antwerp de lachende derde worden.

Het was de thuisploeg die uit de startblokken vloog. Zo kon verdediger Daniel Muñoz van dichtbij uithalen, maar zijn schot ging maar nipt naast. Vlak daarna was Joseph Paintsil met een harde uithaal gevaarlijk. Zijn schot spatte uiteen op de paal. Genk deelde de lakens uit en Antwerp hobbelde er een beetje achteraan. Uit een corner was Bryan Heynen dicht bij de openingstreffer. Notabene Vincent Janssen bracht redding op de doellijn voor Antwerp. Via Kerk kwamen de bezoekers er sporadisch uit.

De Antwerp-spits profiteert maximaal van een fout in de Genk-verdediging en drukt de koploper in de problemen

In de tweede helft kwam Antwerp uit het niks op een voorsprong. Kerk werd door Gaston Ávila de diepte in gestuurd. Genk-verdediger Gerardo Arteaga tastte echter helemaal mis en legde de bal panklaar voor Kerk, die Maarten Vandevoordt passeerde: 0-1. Genk voerde het tempo op en had via een goede kopbal van invaller Toluwalase Arokodare langszij kunnen komen. Antwerp had de zaken achterin echter goed op orde. Genk raakte meer en meer gefrustreerd en had enorme mazzel dat Antwerp niet op 0-2 kwam. Een goed schot van invaller Christopher Scott werd geweldig gepakt door Vandevoordt. In de slotfase kwam Genk nog dicht bij de verdiende gelijkmaker. Een kopbal van Heynen belandde echter op de lat.