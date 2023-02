Toulouse rekent dankzij Aboukhlal en Dallinga af met Stade Rennes

Zondag, 12 februari 2023 om 14:53 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:26

Toulouse heeft zondagmiddag in de Ligue 1 een overwinning geboekt op Stade Rennes. Mede dankzij treffers van Zakaria Aboukhlal en Thijs Dallinga werd het 3-1. Ook Stijn Spierings stond aan de aftrap in het thuisduel, Branco van den Boomen ontbrak wegens een blessure. De overwinning was de vierde in zes duels en zodoende stijgt Toulouse naar een tiende plek.

Na tien minuten spelen veerde het thuispubliek op na een treffer van Aboukhlal. Er ging echter buitenspel aan vooraf, dus het feest ging niet door. Aan de andere kant was Jérémy Doku namens de bezoekers dicht bij de openingstreffer, Toulouse-keeper Maxime Dupé was echter bij de les. Een ruim kwartier later was het wel raak voor de thuisploeg. Een diagonaal schot van Fares Chaibi werd in eerste instantie gekeerd door Rennes-keeper Steven Mandanda, maar rolde tegen de paal. Rafael Ratão kon de bal vervolgens makkelijk binnentikken: 1-0.

???????? voor de prijs van ?????? ?? Binnen een minuut gooit Toulouse de stand aardig omhoog, Rennes staat niet op te letten... ??#ZiggoSport #TFCSRFC pic.twitter.com/XXaejWnvhl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2023

Via Aboukhlal kwam Toulouse meteen daarna zelfs op 2-0. Een schot van buiten de zestien werd door Mandanda voor de voeten van de aanvaller getikt en Aboukhlal rondde keurig af. Even werd er nog gedacht aan buitenspel, maar de treffer bleef staan. Nog voor rust maakte Dallinga het drietal doelpunten compleet. Met een assist was Aboukhlal wederom bij een doelpunt betrokken. Hij dribbelde de zestien in en speelde af op Dallinga. De spits schoot meteen en liet Mandanda kansloos: 3-0.

Tien minuten na rust deed Rennes wat terug. Anthony Rouault was de schlemiel bij Toulouse. Hij passeerde zijn eigen doelman: 3-1. De bezoekers roken bloed, maar kwamen goed weg toen Aboukhlal de paal trof. Kort daarna had de aanvaller zijn tweede moeten maken. Hij kreeg een rebound voor de voeten. Zijn inzet ging echter naast. Een slotoffensief van Rennes had geen invloed meer op de uitslag.