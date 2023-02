Sparta is uiterst onzorgvuldig maar meldt zich knap naast FC Twente

Zondag, 12 februari 2023 om 14:10 • Tom Rofekamp

Sparta komt steeds dichter bij de top vijf van de Eredivisie. De ploeg van Maurice Steijn had het zondag niet gemakkelijk tegen Go Ahead Eagles, maar kon na negentig minuten toch een 2-1 zege bijschrijven. Sparta komt daardoor in punten gelijk met FC Twente, dat later op de dag nog in actie komt tegen FC Volendam. Alleen op doelsaldo staan de Enschedeërs nog boven Sparta.

Go Ahead werd donderdag verrassend uitgeschakeld door ADO Den Haag in de TOTO KNVB Beker en René Hake besloot daarom flink de bezem door zijn basiself te halen. Liefst zes nieuwe namen verschenen aan de aftrap op Het Kasteel, waar de gastheren geen enkele wijziging doorvoerden. De reden daarvoor werd snel duidelijk, daar Sparta al na vier minuten de score opende. De mee opgekomen Joshua Kitolano slingerde de bal voor de doel, die aan alles en iedereen voorbijging. Daardoor kon Vito van Crooij de bal eenvoudig binnenlopen: 1-0.

Sparta mocht dan op voorsprong staan; het symboliseerde dat niet in het spel. Go Ahead had de bal het meest, maar was zelf ook te inspiratieloos om tot grote kansen te komen. Nick Olij moest na een halfuur voor het eerst ingrijpen. De Sparta-goalie, die onlangs werd verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie, greep goed in op een gevaarlijke kopbal van Gerrit Nauber.

Hoewel Arno Verschueren vlak voor de thee verzuimde Sparta op 2-0 te zetten, konden de Rotterdammers door de voorsprong alsnog met een goed gevoel gaan rusten. Hake leek zijn ploeg echter moed ingepraat te hebben, daar Go Ahead al snel na de hervatting op gelijke hoogte kwam. Finn Stokkers kreeg de bal na fraai combinatiespel voor zijn voeten en krulde de bal prachtig langs Olij: 1-1. Nog voordat de Deventenaren adem konden halen, had Sparta de marge alleen alweer hersteld.

Youness Namli bracht de bal voor en Tobias Lauritsen lanceerde zichzelf tot hoog boven directe tegenstander Jamal Amofa. De Noor kopte feilloos raak: 2-1. Daarmee leek het verzet van Go Ahead definitief gebroken. Sparta kreeg in de slotfase nog talloze mogelijkheden om het duel op slot te gooien, maar de marge bleef beperkt tot één. De Kasteelclub komt zo op 37 punten, evenveel als nummer vijf FC Twente. Dat heeft echter nog een doelsaldo van +19, tegenover de +14 van Sparta. Go Ahead blijft twaalfde.