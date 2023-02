Tweede club stapt uit de Süper Lig na aardbevingen in Turkije

Zondag, 12 februari 2023 om 13:36 • Tom Rofekamp

Gaziantep FK heeft zich teruggetrokken uit alle Turkse voetbalcompetities. Dat bevestigt de club in een statement op de eigen website. Gaziantep acht het niet mogelijk om zijn sportieve activiteiten nog voort te kunnen zetten, gegeven het drama dat zich nog altijd voltrekt rondom de aardbevingen in het land. Na Hatayspor is het de tweede club die zich terugtrekt uit de Süper Lig.

De thuisbasis van Gaziantep ligt midden in het epicentrum van de aardbeving, waarbij in totaal al meer dan 28.000 mensen het leven lieten. Vooral Gaziantep en buursteden werden zwaar getroffen. Het noopte de huidige nummer tien van de Süper Lig tot een lastige beslissing. "Het lijkt niet mogelijk voor onze club om zijn sportieve activiteiten te hervatten onder al deze moeilijke omstandigheden. Onze directie heeft daarom besloten om de club terug te trekken uit de Süper Lig en de Turkse beker voor het restant van dit seizoen", schrijft Gaziantep in het statement.

Het gerucht ging al even dat de club zich als tweede terug zou gaan trekken uit de Turkse voetbalcompetities. Donderdag werd ook al bekend dat Hatayspor, de nummer veertien van de Süper Lig, geen wedstrijden meer wilde spelen dit seizoen. Christian Atsu en Taner Savut, respectievelijk aanvaller en sportief directeur van de club, zouden onder het puin liggen en zijn nog altijd niet gevonden.

Beide clubs houden het recht om later weer terug te keren in de competitie. Die ligt overigens minimaal tot 3 maart stil. Vanuit Turkije wordt de roep om de competitie voor langere tijd stil te leggen steeds groter. Fredrik Gulbrandsen, speler van Adana Demirspor, liet zich daarover al uit. "Er zijn duizenden mensen die hier dood liggen of nog gevonden moeten worden. De Turkse Süper Lig heeft besloten tot één week uitstel. Eén week! Ik kan me niet voorstellen hoe we moeten voetballen terwijl zoveel mensen voor hun leven vechten. Ik heb nog steeds flashbacks van die avond, ik ben op zijn zachtst gezegd getraumatiseerd", schreef de Noor op zijn Instagram-pagina.