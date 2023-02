Hans Hateboer komt met somber nieuws op eigen Instagram-account

Zondag, 12 februari 2023 om 13:05 • Paul Jeursen

Hans Hateboer heeft naar alle waarschijnlijkheid een zware knieblessure opgelopen. De verdediger maakte dit zelf op zijn Instagram-account bekend. Afgelopen zaterdagavond, in het gewonnen Serie A-duel van Atalanta bij Lazio (0-2), moest hij zich na 63 minuten laten vervangen door Merih Demiral. Hateboer spreekt zelf van een blessure aan de voorste kruisband, maar het is nog niet bekend hoe lang de verdediger aan de kant staat.

Na iets meer dan een uur spelen ging het mis voor de 29-jarige verdediger van Atalanta. Op zijn eigen Instagram-account plaatste hij een foto van zichzelf met de vervelende boodschap. “Wanneer de voorste kruisband een mooie avond in Rome verkloot”, zo schreef hij erbij. De herstelperiode van een blessure aan de voorste kruisband kan lang in beslag nemen. Vaak is dit een periode van minimaal acht tot twaalf maanden.

Onder trainer Gian Piero Gasperini is Hateboer een vaste waarde bij Atalanta. De ex-speler van FC Groningen kwam tot nu toe in negentien wedstrijden in actie voor de club uit Bergamo, die dit seizoen wederom goed presteert en de derde plek in de Serie A inneemt. Met 41 punten uit 22 wedstrijden staat Atalanta slechts twee punten achter Internazionale. Het gat met koploper Napoli is wat groter en bedraagt vijftien punten.

Onder zijn Instagrambericht krijgt Hateboer veel steun van teamgenoten en andere profvoetballers. Zo wenst Mimoun Mahi hem ‘veel sterkte’ en staken ook onder meer Glenn Bijl, Robin Gosens, Remo Freuler, Duvan Zapata, Eric Botteghin en Teun Koopmeiners hem een virtuele hart onder de riem. Hateboer staat in Bergamo nog tot en met medio 2024 onder contract.