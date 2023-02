Belgische doelman (25) stopt strafschop en overlijdt direct daarna

Zondag, 12 februari 2023 om 12:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:37

Een tragische situatie heeft zich zaterdag voorgedaan in België. Bij het duel tussen Winkel Sport B en SK Westrozebeke zakte Arne Espeel, de doelman van de thuisploeg, direct in elkaar na het stoppen van een strafschop. De 25-jarige goalie overleed nog voor men het ziekenhuis kon bereiken.

Aan het begin van de tweede helft kreeg Westrozebeke een strafschop. Espeel keerde deze nog, maar viel direct daarna neer. De hulpdiensten kwamen toegesneld en probeerden de jongen een halfuur tevergeefs te reanimeren. Nog voor hij het ziekenhuis kon bereiken, was hij overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

"De spelers hebben nog allemaal samen gedoucht na het incident en daarna zijn we in de kantine gaan zitten", blikte Winkel Sports assistent-trainer Stefaan Dewerchin na afloop terug. "Toen het bericht kwam dat onze keeper overleden was, was dat een ongemeen harde klap. Ik denk dat sommige spelers nog niet goed beseffen wat er is gebeurd. Onze doelman was ook zo'n goeie kerel, een echte sfeermaker. Het is echt onwezenlijk dat we hem moeten afgeven."

Alle leden van Winkel Sport, waaronder ook de A-selectie die op het derde niveau van België uitkomt, zullen komende maandag een eerbetoon houden in de straten van Sint-Eloois-Winkel. Dan vindt ook de autopsie plaats. Het duel met Westrozebeke is direct na het incident gestaakt. Het stond op dat moment 2-1 voor Winkel Sport.