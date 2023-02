Ontroerend: 16-jarige Fenerbahçe-fan na 119 uur gered onder het puin

Zondag, 12 februari 2023 om 12:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:46

In Turkije worden nog altijd mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Een van hen is de zestienjarige Kamilcan, hartstochtig fan van Fenerbahçe. Zaterdagochtend maakte zijn favoriete club bekend dat de jongen na 119 uur (!) is gered onder de brokstukken. De jongen maakt het naar omstandigheden goed en werd verrast met een persoonlijk videogesprek met doelman Altay Bayindir.

Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is inmiddels opgelopen tot boven de 28.000. Reddingswerkers proberen met man en macht nog mensen levend uit het puin te halen en slagen daar nog bijna dagelijks in. Fenerbahçe schrijft dit weekend dat de zestienjarige Kamilcan is gered. De jongen ging op de avond voor de aardbeving met een shirt van zijn favoriete club naar bed, daar Fenerbahçe op 6 februari tegen Konyaspor zou spelen. Die wedstrijd is uitgesteld, zoals de gehele Turkse competitie op dit moment stilligt.

Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yas, mucizelere bir kez daha inandik biz! Daha gidilecek çok maçimiz var, seni bekliyoruz Kamilcan ?? pic.twitter.com/TnxB8GUuCP — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023

Ook in Nederland wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Voorafgaand aan alle Eredivisie-wedstrijden wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Zaterdagavond leidde het eerbetoon bij FC Emmen - Fortuna Sittard (0-1) voor een hoop emotie, daar de Limburgers veel Turkse invloeden hebben. Uitgerekend Oguzhan Özyakup bezorgde zijn ploeg de volle buit met de enige treffer van de wedstrijd. Na afloop sprak hij mooie woorden voor de camera van ESPN.

Altay Bayindir, Kamilcan’imizla görüstü. Kelimeler kifayetsiz… Iyi ki varsin Kamilcan???? pic.twitter.com/Dz26HCBkJE — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023

"Het boeit me op dit moment eigenlijk niks dat ik heb gescoord", aldus de middenvelder. "Het boeit me niet of we winnen of verliezen. De afgelopen dagen waren echt zware dagen voor ons. Je ziet wel dat iedereen één is, maakt niet uit waar op de wereld. Iedereen leeft mee. Dan besef je pas dat scoren en winnen helemaal niet belangrijk is. Het is jammer dat we vanuit hier niet heel veel kunnen doen. Je wilt ook praktisch iets voor ze kunnen betekenen, maar ik wil heel Nederland bedanken voor alle steun. Hopelijk kunnen we helpen zoveel we kunnen."

Alle beetjes helpen. Doneren kan via IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. "Aardbeving" of via giro555.nl