Volgende trainersontslag in Premier League doet record bijzonder dichtbij komen

Zondag, 12 februari 2023 om 12:12 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:14

Southampton heeft manager Nathan Jones ontslagen na slechts drie maanden aan het roer te hebben gestaan. Dat maakte de Premier League-club op de eigen website bekend. Het ontslag komt een dag na de 1-2 thuisnederlaag tegen Wolverhampton Wanderers. Jones stond in totaal maar veertien wedstrijden aan het roer in Zuid-Engeland en wist maar vijf wedstrijden in winst om te zetten. Het is de tweede keer dat Southampton zich dit seizoen van een trainer ontdoet: in november volgde Jones de Ralph Hasenhüttl op. Het seizoensrecord van tien ontslagen Premier League-managers komt zodoende bijzonder dichtbij.

Jones werd op 10 november aangesteld bij Southampton en kwam over van Luton Town. Onder het bewind van de Welshman verloren the Saints negen van de veertien wedstrijden in alle competities. Van de vijf overwinningen die Jones wél met Southampton boekte, waren er bovendien twee tegen ploegen uit een lagere divisie. In de vierde ronde van de FA Cup werd Blackpool, dat uitkomt in de Championship, met 2-1 verslagen. In de eveneens vierde ronde van de EFL Cup won Southampton van League One-club Lincoln City met dezelfde cijfers.

#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones. — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2023

In de Premier League leed Southampton onder Jones acht nederlagen, waarvan vier opeenvolgende verliespartijen in eigen huis. In navolging van het ontslag van Jones zijn ook zijn assistenten Chris Cohen en Alan Sheehan uit hun functie ontheven. Een andere assistent, Rubén Sellés, mag wel blijven en is door de club aangesteld als interim-trainer. Zodoende zal Sellés op de bank zitten als Southampton zaterdag 18 februari op bezoek gaat bij Chelsea.

Ondanks een 1-0 voorsprong, dankzij een treffer van Carlos Alcaraz, en een man meer, nadat Mario Lemina binnen het halfuur twee keer geel pakte, verloor Southampton afgelopen zaterdag alsnog van Wolves. De bezoekers kwamen langszij door een eigen goal van Jan Bednarek. Vlak voor tijd maakte João Gomes de 1-2 en bezegelde hij het lot van Jones. Na het laatste fluitsignaal waren er spreekkoren van het thuispubliek te horen tegen Jones. Een week eerder, na het verlies bij Brentford (3-0), stak Jones de hand al in eigen boezem. “Ik zal hier heel eerlijk over zijn: ik heb de spelers in de steek gelaten”, zo liet hij toentertijd weten tegen de BBC.

Jones is de negende Premier League-manager die dit seizoen zijn congé krijgt. Eerder konden Scott Parker (AFC Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea), Bruno Lage (Wolverhampton Wanderers), Steven Gerrard (Aston Villa), Hasenhüttl (Southampton), Frank Lampard (Everton) en Jesse Marsch (Leeds United) ook al op zoek naar een nieuwe werkgever. Het seizoensrecord staat op tien ontslagen managers. Met nog ruim drie maanden te gaan zit de kans er in dat dit verbroken gaat worden.