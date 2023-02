Frenkie de Jong ziet Xavi twee wijzigingen doorvoeren bij Barcelona

Zondag, 12 februari 2023 om 19:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:44

De opstelling van Barcelona voor het duel met Villarreal is bekend. Xavi kiest ervoor de geblesseerde Sergio Busquets te vervangen door Franck Kessié en slachtoffert ook Jordi Alba. Laatstgenoemde krijgt vermoedelijk rust; Alejandro Baldé speelt in zijn plaats. Ook Frenkie de Jong staat zoals gewoonlijk aan de aftrap. Het duel in het Estadio de La Cerámica wordt om 21.00 uur afgetrapt en is te zien op Ziggo Sport.

Xavi kreeg afgelopen zondag een flinke domper te verduren. Busquets viel in het thuisduel tegen Sevilla (3-0 winst) al na acht minuten geblesseerd uit en staat tot nader bericht aan de kant. Daarmee voegde hij zich bij Ousmane Dembélé, die tegen de Andalusiërs ook al ontbrak. Busquets' vervanger tegen Sevilla – Kessié – staat zondag aan de aftrap. Hij wordt op het middenveld vergezeld door De Jong en Pedri.

Laatstgenoemde begon tegen Sevilla op papier nog als valse linksbuiten. Nu bezet Gavi die plek, afgaande op het wedstrijdformulier. Robert Lewandowski is zoals gewoonlijk de aanvalsleider van Barcelona en ziet op rechts Raphinha naast zich. Ansu Fati, die naar verluidt begeerd wordt door Manchester United, moet zo andermaal hopen op een invalbeurt.

De defensie wordt van links naar rechts gevormd door Balde, Andreas Christensen, Ronald Araújo en Jules Koundé. Marc-André ter Stegen – die dit seizoen nog maar zeven (!) tegengoals incasseerde in LaLiga - verdedigt het doel. Barcelona treft met Villarreal-trainer Quique Setién tevens een oude bekende. De 64-jarige trainer stond in 2020 achtenhalve maand aan het roer in Catalonië. Bij een overwinning komt koploper Barcelona elf punten los van achtervolger Real Madrid. De ontmoeting met Villarreal eerder dit seizoen in Spotify Camp Nou eindigde in 3-0.

Opstelling Villarreal: n.n.b.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Baldé; Kessié, De Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Gavi