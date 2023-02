Hans Kraay junior richt zich tot Heitinga: ‘Hij moet hem daarop aanspreken’

Zondag, 12 februari 2023 om 11:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Hans Kraay junior hoopt dat John Heitinga niet gaat schuiven met Mohammed Kudus. De Ghanees werd de afgelopen wedstrijden als hangende rechtsbuiten geposteerd en lijkt zijn draai daar te hebben gevonden. Dat Kudus zelf blijft pleiten voor een plek op het middenveld, vindt Kraay junior jammer. Kudus gaf na de midweekse bekerzege op FC Twente (0-1) in gesprek met het Algemeen Dagblad aan graag een linie te zakken.

Zelf speelt Kudus het liefst op het middenveld. "Ik ben veelzijdig en kan op verschillende posities spelen, maar op het middenveld voel ik me het best", aldus de technicus eerder deze week. "Daar ben ik gevaarlijker, omdat ik vaker in de buurt van het doel aan de bal kom. Maar ik zal op elke plek mijn best doen om het team te helpen, zoals ik dat als spits ook deed. Winnen is het ultieme doel. We moeten nu alleen niet gemakzuchtig worden. Dit zijn pas drie wedstrijden. We moeten blijven pushen, want we zijn nog op drie fronten actief en dit seizoen heeft ons nog veel te bieden."

"Kudus moet stoppen met zeuren, lees ik hier", leidt presentator Milan van Dongen het fragment van Kraay junior in bij Goedemorgen Eredivisie. "Nee, niet stoppen met zeuren. Je zit wel in de buurt", antwoordt Kraay. "Schreuder liet Kudus heel vaak als spits spelen. Toen hij heel goed speelde, hoorde ik hem elke keer zeggen dat hij op 10 wilde spelen. Dan denk ik: wat maakt mij het nou uit waar jij het liefst speelt. Als spits, nummer 10 en nummer 8 werd hij vaak na een paar wedstrijden gewisseld. Waar hij nu staat is zijn beste positie."

Kraay junior vindt Kudus 'hartstikke goed' als rechtsbuiten. "Tussen de linies, aan de bal. Hij heeft daar vrijheid", aldus de analist. "Net als Ziyech staat hij als hangende buitenspeler veel vaker met zijn gezicht naar de situatie dan op 10. Op 10 heb je vaak een enorme hijger in de nek. Ik snap niet waarom hij elke keer roept dat hij op het middenveld wil staan. Zijn beste plek is hangend aan de rechterkant. Als ik Heitinga was, zou ik heel vrolijk tegen hem zeggen: 'Mo, het is niet zo belangrijk wat jij het fijnst vindt. Het is belangrijk wat het beste is, voor ons en voor jou.'"

Tafelgenoot Aad de Mos merkt op dat Kudus bij de nationale ploeg van Ghana ook als rechtsbuiten speelt. "Hij komt in deze positie, zoals Lionel Messi bij Barcelona ook deed voorheen, uit als nummer 7 en 10. Dat zal Heitinga hem zeker ook verteld hebben. Dit is het beste wat hem kan overkomen. Wat hij er dan zelf van vindt, laat maar lekker gaan. Afrikaanse spelers doen alles op intuïtie. Hij is zo sterk, ze vallen allemaal om. Die Gijs Smal van FC Twente wilde er ook een keer tegenaan knallen. Ze vallen allemaal om."