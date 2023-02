Oud-prof Mark van den Boogaart is weer terecht na vermissing

Zondag, 12 februari 2023 om 11:48 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:49

Mark van den Boogaart is weer terecht. De oud-profvoetballer werd sinds 6 januari van dit jaar vermist. De Rotterdammer kwam toen niet opdagen op een afspraak en sindsdien had zijn familie geen contact meer met hem. De voormalig NEC-speler is volgens een bekende nu weer terecht en herenigd met zijn kinderen.

De kennis van Van den Boogaart liet aan Hart van Nederland weten dat de oud-voetballer weer boven water is. De politie heeft dit ook bevestigd. Wel is er nog veel onduidelijk, waaronder het feit of Van den Boogaart al die tijd zelf niks van zich heeft laten horen.

Begin januari van dit jaar vroeg de ex-partner van Van den Boogaart, Myrthe Eggink, aandacht voor de vermissing. Zijn voormalige partner maakte zich zorgen over zijn mentale en fysieke welzijn en wendde zich tot de media. Volgens Eggink ging het al langer niet goed met hem. Er werd gedacht dat Van den Boogaart in Spanje zou zitten omdat hij zijn paspoort had meegenomen. Zijn familie ging daarvan uit, omdat hij daar nog goede contacten zou hebben uit zijn periode als profvoetballer. Tijdens zijn loopbaan speelde hij voor hij Sevilla en Real Murcia. Daarna importeerde Van den Boogaart als zakenman drankjes vanuit onder andere Spanje.

Van den Boogaart doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord. Na een periode in het tweede elftal van Sevilla maakte hij in 2006 bij FC Dordrecht zijn debuut in het betaald voetbal. Tussen 2007 en 2009 stond Van den Boogaart onder contract bij NEC, waar hij mede door blessures slechts vijf officiële wedstrijden speelde. Via Real Murcia keerde Van den Boogaart in 2010 terug in Nederland. Tot 2018, toen hij zijn voetballoopbaan beëindigde, speelde hij voor de amateurclubs BVV Barendrecht, Rijnsburgse Boys en AFC.