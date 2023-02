De Mos: ‘Dat kan wel eens een toekomstig kandidaatje voor Koeman worden’

Zondag, 12 februari 2023 om 10:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:55

Aad de Mos heeft een hoge pet op van Sam Beukema. De 75-jarige analist vindt het een groot gemis voor AZ dat de stopper momenteel geblesseerd moet toekijken, zo vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie. Daar zit De Mos aan tafel náást Beukema, die hij 'wel eens een toekomstig kandidaatje voor Ronald Koeman' noemt.

Beukema gooide hoge ogen achterin bij AZ tot hij half januari geblesseerd raakte aan zijn knie. Sindsdien hebben de Alkmaarders maar moeite de nul te houden en kregen ze onlangs tegen FC Utrecht zelfs vijf doelpunten om de oren. "Als er één centrale verdediger die gemist wordt, is het Beukema", stelt De Mos dan ook. "Hij is kopsterk, positioneel sterk en is goed in de coaching geworden. Hadzidiakos heeft een naam, maar is voor mij meer een alibi-verdediger. Ik had liever Beukema gezien met Goes of Dekker. Dat was beter geweest voor AZ. Niet omdat hij hier zit, maar hij is echt een hele sterke centrale verdediger."

De Mos zag Beukema's opmars al vroeg aankomen, zo vertelt hij. "Hij kwam als hele nette, bescheiden, lachgrage jongen binnen bij AZ en heeft zichzelf een beetje onderschat. Dat zie je weinig in het voetbal. Ik zat wel eens te kijken op televisie en dacht: jongen, jij bent beter dan degenen die er nu staan." Daarmee verwijst De Mos vermoedelijk naar de aanvankelijke reserverol die Beukema had vlak na zijn komst naar Alkmaar. De mandekker kwam in juli 2021 voor iets minder dan een miljoen euro over van Go Ahead Eagles.

Daar had hij, net als eerder bij FC Twente, moeite zijn trainer te overtuigen. "Hij is bij Twente ten onrechte weggestuurd. Bij Go Ahead is hij in positieve zin in herhaling gevallen en heeft hij zich opgewerkt. Dat geeft aan dat hij heel voorzichtig is, maar nu moet hij er echt gaan staan en laten zien dat hij zich verder ontwikkelt. Hij kan wel eens een kandidaatje voor Ronald Koeman worden in de toekomst. Daar ben ik van overtuigd", aldus De Mos.