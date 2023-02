Erik ten Hag beloont Tyrell Malacia en Jadon Sancho met basisplaatsen

Zondag, 12 februari 2023 om 14:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:16

Erik ten Hag staat zondagmiddag voor de tweede keer deze week tegenover Leeds United in Premier League-verband. Waar het duel van afgelopen woensdag in een teleurstellend 2-2 gelijkspel eindigde, hoopt de manager van Manchester United zich ditmaal steviger te vestigen in de top vier. Door de nederlaag van Tottenham Hotspur bij Leicester City (4-1) kunnen the Mancunians goede zaken doen. Tyrell Malacia, Jadon Sancho en Wout Weghorst krijgen een basisplaats van Ten Hag

United moet het doen met een aantal geblesseerden. Christian Eriksen staat enkele maanden aan de kant met een enkelblessure. Ook Donny van de Beek (knie), Anthony Martial (heup) en Scott McTominay zijn niet van de partij. Ten opzichte van de midweekse ontmoeting voert Ten Hag in de aanval één wijziging door. Alejandro Garnacho wordt vervangen door Jadon Sancho.

Voor Sancho is het zijn eerste basisplaats sinds 22 oktober. Ten Hag liet woensdag al weten blij te zijn met de ontwikkeling van de aanvaller. "We weten dat hij een fantastische speler is", aldus een lovende Ten Hag. "Hij kan zeker voor ons team een grote impact hebben. Vanavond had hij dat, maar we weten dat hij een constante impact kan hebben. Hij moet heel hard werken, dat doen we allemaal, en op dit moment staat hij er goed voor. Het is een briljante voetballer."

David de Gea staat onder de lat. Het hart van de defensie wordt gevormd door Harry Maguire en Luke Shaw. Diogo Dalot staat rechtsachter, Malacia speelt vanaf links. Raphaël Varane en Lisandro Martínez beginnen op de bank. Op het middenveld is er opnieuw een basisplaats voor winteraanwinst Marcel Sabitzer. Hij vormt het middenrif met Bruno Fernandes en Fred. Het duel op Elland Road vangt om 15.00 uur aan en staat onder leiding van scheidsrechter Paul Tierney.

Opstelling Leeds United:

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Shaw, Malacia; Fred, Sabitzer, Fernandes; Sancho, Weghorst, Rashford