John Heitinga maakt debuut in Johan Cruijf ArenA en voert één wijziging door

Zondag, 12 februari 2023 om 15:47 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:53

De opstelling van Ajax voor het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk is bekend. In zijn vierde wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax voert John Heitinga één wijziging door ten opzichte van het bekerduel met FC Twente (0-1 winst) van afgelopen donderdag. Steven Bergwijn is geblesseerd, waardoor Francisco Conceição zich op mag maken voor een plek in de basis. Het duel in de Johan Cruijff ArenA wordt om 16.45 uur afgetrapt en staat onder leiding van Sander van der Eijk. De wedstrijd is te zien op ESPN 2.

De cijfers van Heitinga als hoofdverantwoordelijke bij Ajax zijn tot nu toe perfect. Alle drie de gespeelde duels werden gewonnen, er werd tien keer gescoord en de Amsterdammers moesten slechts één treffer slikken. Enkel Redouan El Yaakoubi maakte namens Excelsior, in Heitinga’s Eredivisie-debuut (1-4 winst), een treffer tegen het Ajax van de 39-jarige Alphenaar. Het is zondagmiddag de eerste ‘kennismaking’ voor het thuispubliek met Heitinga als trainer.

Steven Bergwijn is not part of today's squad due to lack of match fitness. ??#ajarkc — AFC Ajax (@AFCAjax) February 12, 2023

Gerónimo Rulli maakt zondagmiddag ook voor het eerst kennis met de thuishaven van de Amsterdammers en staat onder de lat. Voor hem vormen Jurriën Timber en Edson Álvarez het centrale duo. Owen Wijndal speelt linksback en Devyne Rensch bestrijkt de rechterkant van de verdediging. Heitinga ziet wederom geen reden om aan zijn middenveld en aanval te sleutelen. Dat betekent dat Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Steven Berghuis het middenrif vormen. Kudus en Conceição bezetten voorin de vleugels, terwijl Tadic in de punt van de aanval staat.

Ajax verloor in eigen stadion slechts één van de 26 Eredivisie-duels met RKC Waalwijk. Er werd 22 keer gewonnen en driemaal werd het gelijk. Op 5 december 1999 won RKC in Amsterdam ArenA met 1-2 dankzij goals van Dejan Govedarica en Yuri Cornelisse. Namens Ajax scoorde Wamberto. Ajax hoopt na vier thuiswedstrijden in de Eredivisie zonder overwinning weer eens te winnen. Nooit eerder wisten de Amsterdammers vijf opeenvolgende Eredivisiewedstrijden in eigen huis niet in winst om te zetten.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Álvarez, Wijndal; Taylor, Klaassen, Berghuis; Kudus, Tadic, Conceição.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda, Gaari; Anita, Bel Hassani, Lobete; Clement, Seuntjens.