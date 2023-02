Mohammed Kudus spreekt favoriete positie uit: ‘Daar ben ik op mijn best’

Zondag, 12 februari 2023 om 09:58 • Mart Oude Nijeweeme

John Heitinga heeft lovende woorden gesproken over Mohammed Kudus. De Ghanees leeft onder de nieuwe hoofdtrainer van Ajax helemaal op en lijkt het probleem op de rechtsbuitenpositie te hebben opgelost. Waar hij onder Alfred Schreuder van rechts, naar de spits en naar de 10-positie ging, heeft Heitinga een duidelijk plan voor ogen. "In wedstrijden met een sterke tegenstander zijn het de speciale spelers die opstaan. Dat zie je met Mo", aldus de Ajax-coach in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Sinds de aanstelling van Heitinga is ook voor Kudus meer duidelijkheid gecreëerd. De linkspoot fungeerde de afgelopen drie duels als rechtsbuiten en vult die rol met verve in. "Het belangrijkste is dat ik met mijn kwaliteiten kan spelen zoals ik wil, zonder dat ik daarin word beperkt", aldus de Ghanees international. "Dat vertrouwen krijg ik van de coach. Ik voel de vrijheid. Soms sta ik weer op rechts, soms weer in het midden. Steven (Berghuis, red.) en ik begrijpen elkaar goed en de positiewisselingen maken ons onvoorspelbaar. Dat is moeilijk te verdedigen."

Ook Heitinga ziet dat zijn pupil behoefte heeft aan vrijheid. "Of hij nu op rechts of op 10 speelt. Je moet hem niet gaan kaderen, hij moet in zijn ruimtes kunnen lopen. Ik hou van spelers die een bepaalde flexibiliteit hebben. Zeker voorin", zegt Heitinga. "Dan stel je de tegenstander constant voor keuzes. Mo kan dat heel goed invullen. Als je Kudus ziet, ja, die kan wel speciaal zijn”, stelde Heitinga. "In wedstrijden met een sterke tegenstander zijn het de speciale spelers die opstaan. Dat zie je met Mo. Die heeft maar één geniaal moment nodig, dan kan hij een wedstrijd voor je beslissen."

Zelf had Kudus liever ergens anders gestaan. "Ik ben veelzijdig en kan op verschillende posities spelen, maar op het middenveld voel ik me het best", aldus de technicus. "Daar ben ik gevaarlijker, omdat ik vaker in de buurt van het doel aan de bal kom. Maar ik zal op elke plek mijn best doen om het team te helpen, zoals ik dat als spits ook deed. Winnen is het ultieme doel. We moeten nu alleen niet gemakzuchtig worden. Dit zijn pas drie wedstrijden. We moeten blijven pushen, want we zijn nog op drie fronten actief en dit seizoen heeft ons nog veel te bieden."