Slot voert drie wijzigingen door en vervangt vrijwel volledige voorhoede

Zondag, 12 februari 2023 om 13:17 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:58

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het Eredivisie-duel met sc Heerenveen bekendgemaakt. Quinten Timber keert terug in de basis en verder wisselt Slot vrijwel zijn gehele voorhoede ten opzichte van het gewonnen bekerduel met NEC. Alleen Oussama Idrissi blijft staan. Het duel in het Abe Lenstra Stadion begint om 14.30 uur, staat onder leiding van Jochem Kamphuis en is te zien op ESPN 3.

Ten opzichte van de gewonnen bekerwedstrijd tegen NEC van afgelopen woensdag laat Slot alleen zijn defensie intact. Dat betekent dat Mohamed Taabouni weer naar de bank verhuist en dat geldt tevens voor Alireza Jahanbakhsh en Danilo. Invallers Giménez en Dilrosun vonden wel het net en mogen nu dus weer starten. Igor Paixão, die ook scoorde, begint wel op de bank.

Onder de lat staat Timon Wellenreuther, die na de polsbreuk van Justin Bijlow de komende tijd zijn vervanger is. Achterin ziet Slot, ondanks de vier tegengoals die zijn ploeg slikte tegen NEC, geen redenen om wijzigingen door te voeren. Marcus Pedersen en Quilindschy Hartman zijn zondagmiddag de rechts- en linksback. Het centrum wordt gevormd door Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko.

Timber mocht tegen NEC één helft meedoen, maar staat in Friesland vanaf de aftrap op het veld. Samen met Mats Wieffer en Orkun Kökçü vormt hij het middenrif. Sebastian Szymanski ontbreekt nog steeds vanwege een knieblessure. Voorin kiest de oefenmeester van Feyenoord voor twee nieuwe basiskrachten ten opzichte van afgelopen woensdag. Dilrosun moet vanaf de rechterflank gevaarlijk worden en Giménez in de punt van de aanval.

Opstelling sc Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Kaib; Olsson, Haye, Tahiri; Nunnely, Van Hooijdonk, Köhlert

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Timber; Dilrosun, Giménez, Idrissi