Fábio Silva roemt teamgenoot: ‘Hij heeft bij de beste clubs ter wereld gespeeld’

Zondag, 12 februari 2023 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:28

Fábio Silva heeft zijn eerste doelpunt in het shirt van PSV te pakken. De huurling van Wolverhampton Wanderers nam zaterdagavond in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Groningen de vijfde Eindhovense treffer voor zijn rekening. Dat Silva met Luuk de Jong een geduchte concurrent heeft voor de spitspositie, zorgt niet voor extra druk. De Portugees geniet juist van de aanwezigheid van zijn ploeggenoot. Ook van Ruud van Nistelrooij zegt hij veel te kunnen leren.

PSV had bijzonder weinig te duchten van Groningen en ging door de eclatante zege voorbij aan Ajax op de ranglijst. De Amsterdammers komen zondag nog in actie tegen RKC Waalwijk. "Ik ben erg gelukkig. We speelden een goede wedstrijd, we hebben een grootse zege geboekt met zes doelpunten verschil", aldus een tevreden Silva. "Persoonlijk ben ik ook erg gelukkig met mijn goal, maar het is niet mogelijk zonder een goede staf en een goed team."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Silva zegt veel te hebben aan de adviezen van Van Nistelrooij. "Bij ons eerste gesprek hebben we een kwartier gesproken over hoe ik de bal schiet. Daarvan heb ik al zoveel geleerd, van een van de beste spitsen ter wereld ooit. En ik kan dat doen als twintigjarige", aldus de spits, die ziet dat de stijgende lijn is ingezet. "We zijn op de goede weg om prijzen te winnen, maar we moeten denken van wedstrijd tot wedstrijd. Soms denk je te veel aan de toekomst, dan geniet je niet van het heden."

Voor Silva was het zijn vierde wedstrijd in het shirt van PSV. De Portugees moet Luuk de Jong voorlopig voor zich dulden in de spits. "Natuurlijk wil ik elke minuut spelen, maar ik probeer ook te kijken naar wat ik kan leren van de trainingen en de wedstrijden", aldus de huurling. "Luuk heeft bij de beste clubs ter wereld gespeeld, bij Sevilla en Barcelona. Dus ik heb een coach die een van de beste spitsen ooit was en daarnaast een topspits als medespeler. Voor mij is dat ongelooflijk."