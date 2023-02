Hans Kraay junior: ‘Ben jij weleens jaloers op die jongens van Ajax?’

Zondag, 12 februari 2023 om 08:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:48

Hans Kraay junior heeft zaterdagavond na PSV - FC Groningen (6-0) de loftrompet gestoken over Thijmen Blokzijl. De pas zeventienjarige verdediger heeft zich bij de Trots van het Noorden in razendsnel tempo ontpopt tot basisspeler en deed ook tegen de Eindhovenaren de volledige negentig minuten mee. Ook Kraay ziet dat het snel gaat met de ontwikkeling van de centrumverdediger. "Maar ben jij niet eens jaloers op jongens als Hato en Aertssen?", vraagt de verslaggever van ESPN zich af.

Blokzijl knokte zich twee maanden geleden vrij geruisloos in het elftal bij Groningen en is inmiddels niet meer weg te denken uit het hart van de defensie. "Er is een hoop veranderd voor mij", vertelt het zeventienjarige talent bij ESPN. "Ik speel nu zeven weken achter elkaar in het eerste ongeveer. Daar ben ik hartstikke blij mee. De resultaten zijn er alleen nog niet naar. Ik twijfel niet, maar vandaag word je bij vlagen wel gewoon weggespeeld. Dan kom je voor veel lastigere keuzes te staan."

Groningen liep bij PSV tegen de veertiende nederlaag van het seizoen aan, samen met SC Cambuur het hoogste aantal van alle clubs in de Eredivisie. Desondanks kan het spel van Blokzijl Kraay wel bekoren. "Je bent zeventien jaar. Dan haalt de club ook nog een paar centrale verdedigers. Maar jij blijft gewoon staan. Mike te Wierik heb je eruit gespeeld, die is inmiddels weg (naar FC Emmen, red.). Wat is je geheim?", vraagt Kraay zich af. "Ik speel gewoon mijn eigen spel en doe waar ik goed in ben. Comfortabel en rustig zijn aan de bal en positioneel sterk staan", aldus een nuchtere Blokzijl.

Kraay trekt vervolgens de vergelijking met Ajax. "Bij Ajax speelt een zestienjarige jongen, Jorrel Hato. Die komt erin als ze met 3-0 of 4-0 voor staan. Aertssen komt erin tegen Den Bosch voor de beker. Ben je weleens jaloers op die jongens? Dat je denkt: goh, dat is wel even een stukje makkelijker", vraagt Kraay. "Tuurlijk is het lekkerder als je in een goed draaiend elftal terechtkomt. Maar dat is nu niet het geval. Ik wil zelf gewoon spelen. Zoals ik zeg, ik ben blij dat ik speel. Nu de resultaten nog. Het is aan ons om het om te draaien."