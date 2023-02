Tannane spreekt zich uit: ‘Ik vind het bizar, ben het wel een beetje zat’

Zondag, 12 februari 2023 om 08:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:16

Oussama Tannane beleefde een ongelukkige zaterdagavond. De aanvallende middenvelder kwam met NEC op eigen veld niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen SC Cambuur en liep tevens een nieuwe schorsing op. Tannane ging op de voet staan bij Alex Bangura, wat hem op een gele kaart kwam te staan van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Door die prent mist de linkspoot het belangrijke duel van volgende week zondag met Excelsior.

NEC en Cambuur wisten het publiek slechts mondjesmaat te vermaken in het Goffertstadion. De Nijmegenaren konden daarmee niet voorkomen dat voor de elfde keer dit seizoen een gelijkspel op het scorebord stond na negentig minuten. "Uiteindelijk wil je altijd winnen, maar het was een open wedstrijd in de tweede helft", blikt Tannane na afloop terug bij ESPN. "Het had beide kanten op kunnen gaan. Alleen is het balen dat we punten verspelen. Het is niet fijn als je zo vaak gelijkspeelt. Uiteindelijk wil je meedoen om de play-offs. We staan nu even weer met beide benen op de grond."

Verslaggever Leo Oldenburger stelt dat hij het gevoel had dat er helemaal niet meer gescoord zou worden in de tweede helft, ook niet als er nog een uur gevoetbald zou worden. "Je geeft de tegenstander hoop", is Tannane van mening. "Als je de kansen afmaakt, ga je lekker rustig voetballen. Maar zij kregen hoop en zetten hoog druk. In de tweede helft dacht ik dat we het zouden afmaken. Zij wisten het niet, schoten de ballen over de zijlijn. Maar daarna zakten we weer in. Dan denk ik: waarom? Dan is het heel moeilijk om verder te voetballen."

Voor Tannane bleef het niet bij dat teleurstellende gelijkspel. Doordat de middenvelder op de voet ging staan bij Bangura, mist hij volgende week de wedstrijd tegen Excelsior. De Marokkaanse technicus voelt zich genaaid. "Ik kom net uit een schorsing (Tannane kreeg rood in de derby tegen Vitesse, red.), dit is balen. Ik denk niet dat het een bewuste gele kaart is. Ik probeer te jagen en raak zijn teen. Het is verschrikkelijk als zo'n persoon begint te huilen op de grond. Dat is kaarten aannaaien, dat vind ik echt bizar. Ik maak dat zo vaak mee. Ik ben het wel een beetje zat."