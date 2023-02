Vink ziet al tijden zelfde beeld van Sangaré: ‘Misschien is dat iets Afrikaans’

Zondag, 12 februari 2023 om 00:15 • Bart DHanis • Laatste update: 00:54

Marciano Vink is niet onder de indruk van de prestaties van Ibrahim Sangaré. De analist van ESPN is van mening dat de middenvelder te veel verkeerde keuzes maakt aan de bal en niet goed in de discipline kan spelen. “Sangaré is, en misschien is dat iets Afrikaans, iemand die heel moeilijk in de discipline kan spelen. Hij heeft heel graag de vrijheid van een box-to-box middenvelder. Hij wil soms technisch doen wanneer het niet kan en gaat aansluiten wanneer hij beter achter kan blijven”, luidt het oordeel van de analist.

“Als ze voor hem een bod van veertig miljoen hadden ontvangen, hadden ze het denk ik gedaan”, gaat Vink zijn betoog verder. “We zien eigenlijk al twee jaar hetzelfde beeld van hem. Die aanvallende rol ging een tijdje best wel goed, met die wereldgoal tegen Sparta. Voor Van Nistelrooij is het echt lastig, want hij wil Veerman ook graag opstellen. Hij heeft Veerman een tijdje op de bank gehouden, maar daar is hij nu ook weer positief over. Hij zit echt met de middenveldbezetting.“

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marciano Vink constateert een gebrek aan discipline bij Ibrahim Sangaré.

Matisuwa als vervanger?

Danny Buijs, die ook te gast was bij het programma van ESPN, noemt op zijn beurt de ideale vervanger van Sangaré in Eindhoven. “Ik zou hem verkopen en Azor Matusiwa terug naar Nederland halen. Ik vind dat echt een hele goede speler. Een op-en-top-professional. Het moet nog maar blijken, maar ik denk niet dat hij zou misstaan bij PSV. Hij doet het heel goed bij Stade Reims in de Ligue 1, wat toch een lastige competitie is.“

Sangaré werd in de zomer van 2020 voor zeven miljoen door PSV weggehaald bij het Franse Toulouse. Sinds zijn komst was de verdedigende middenvelder goed voor 119 wedstrijden, waarin hij elf keer wist te scoren. Ook won hij met PSV de TOTO KNVB Beker en hield hij al twee keer de Johan Cruijff Schaal omhoog.