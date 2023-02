PSG-supporters zijn woedend na wanprestatie; Kimpembe pakt megafoon

De fans van Paris Saint-Germain zijn woest na de nederlaag van hun ploeg bij AS Monaco. De ploeg van trainer Christophe Galtier verloor niet alleen met 3-1, ook speelden de Parijzenaren inspiratieloos. Na afloop van het duel met de Monegasken weigerde iedere speler, op Gianluigi Donnarumma na, om zich richting de boze fans te bewegen. Presnel Kimpembe snelde daarop uit de kleedkamer om zich te excuseren voor de wedstrijd en beterschap te beloven.

Na afloop van het duel was Donnarumma de enige die naar de fans ging, ondanks dat ploeggenoot Marquinhos hem dat afraadde omdat zij 'boos' waren. Tijdens de wedstrijd lieten de supporters al hun onvrede blijken door rookbommen aan te steken en spandoeken tevoorschijn te halen. Daar viel onder meer 'maakt je shirt nat' en 'word wakker' op te lezen. Kimpembe begreep dat er woede heerste in het uitvak en sprak de aanwezigen toe via een megafoon, nadat ook hij zich daar in eerste instantie niet wilde begeven.

?????? Following PSG's 3-1 loss to Monaco, Presnel Kimpembe spoke to the travelling fans at the end of the game and apologised for the poor performance. pic.twitter.com/bSPY3eAWA3 — EuroFoot (@eurofootcom) February 11, 2023

"Laat ons niet zitten, we hebben jullie nodig", liet Kimpembe weten. "We hebben iedereen nodig. Het enige wat ik kan zeggen is: bedankt voor jullie komst. We zullen ons mobiliseren in de kleedkamer om dingen recht te zetten en we gaan ervoor op dinsdag" refereert de van een blessure herstelde verdediger naar de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. Kimpembe kreeg daarop een applaus van de PSG-fans. Na afloop liet ook Galtier zich tegenover Prime Video uit over de nederlaag. "Het is een hele moeilijke tijd voor iedereen en onze supporters", vertelde de oefenmeester. "Er moet saamhorigheid zijn tot dinsdag om onze energie en vertrouwen terug te krijgen na deze nederlagen." PSG werd woensdag uitgeschakeld in de Coupe de France, nadat het met 2-1 ten onder ging bij Olympique Marseille.

Op de persconferentie na afloop ging Galtier dieper in op de nederlaag. De Fransman zei 'bezorgd' te zijn over de prestatie tegen Monaco en de aanstaande krachtmeting met Bayern. PSG ging al voor de vierde keer in 2023 onderuit en kampt met verschillende blessures. Zo mist Kylian Mbappé in ieder geval het heenduel met Bayern, terwijl er achter de naam van Lionel Messi nog een vraagteken staat. "Ik ben bezorgd over de wedstrijd van dinsdagavond", sprak Galtier duidelijke taal. "Als ik dat niet zou zijn, zou dat ernstig zijn. We zullen zien of sommigen die vandaag niet konden starten dinsdag wel beschikbaar zijn. We hebben een erg verzwakt team en zijn bezorgd. We moeten onze hoofden nu leeg maken. Ik begrijp de woede van de fans. Er is ook woede (in het team, red.)."