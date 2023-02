Özyakup is de held van Fortuna Sittard en doet oproep voor Turkije

Zaterdag, 11 februari 2023 om 23:05 • Rian Rosendaal

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt op FC Emmen: 0-1. Voorafgaand aan de ontmoeting in Drenthe was er een minuut stilte voor de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië. Er waren tranen bij de Turkse Fortuna-spits Burak Yilmaz, terwijl ook diens landgenoot Dogan Erdogan emoties toonde. De Limburgers hadden de tekst giro 555 op hun shirts om zo mensen te bewegen om geld te doneren voor de ramp van afgelopen weekeinde. In de slotfase was Oguzhan Özyakup de held van Fortuna met het winnende doelpunt.

Emmen had op voorsprong kunnen en misschien wel moeten komen na bijna een kwartier spelen. Jeremy Antonisse kon bij de tweede paal voor een bijna leeg doel binnentikken, maar vleugelaanvaller schoot van ongeveer twee meter over, al stuiterde de bal wel iets op voordat hij wilde uithalen. Na ruim een halfuur spelen faalde ook Yilmaz in kansrijke positie. Na een snelle counter van Fortuna legde Úmaro Embaló de bal af aan de Turkse aanvaller, die de bal iets achter zich kreeg en vervolgens naast schoot. Emmen had een licht overwicht voor rust, maar doelpunten leverde dat niet op.

Yilmaz wist ook tien minuten na rust niet te scoren. Doelman Mickey van der Hart pareerde zijn inzet en de rebound van Iñigo Córdoba werd geblokt door de Emmen-defensie. Het spannende maar zeker niet hoogstaande duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel. Özyakup had echter andere plannen. De aanvallende middenvelder met Turkse roots werd aan de linkerkant van de zestien aangespeeld en schoof de bal zonder te aarzelen met een schuiver in de verre hoek: 0-1. Özyakup kreeg gelijk een shirt toegeworpen met de tekst 'Pray for Turkey' en het tricot werd dan ook gelijk getoond aan het publiek in Emmen. Yilmaz had met een slim hakje overigens een groot aandeel in de winnende treffer.

Fortuna speelde het duel vakkundig uit en kwam na goed combineren van Erdogan en Özyakup bijna op 0-2. Het was echter Tijjani Noslin die verzuimde te scoren, waardoor Emmen mocht blijven hopen. De thuisploeg was in de slotfase nog dichtbij de gelijkmaker. De ingevallen Dennis Vos en Ben Scholte (tweemaal) wisten het net niet te vinden en Emmen slikt hierdoor de elfde nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Dick Lukkien blijft op de zestiende plaats steken, Fortuna stijgt dankzij de minieme zege naar plek tien.

