Xavi Simons gaat vragen over ‘PSG-clausule’ uit de weg na galavoorstelling

Zaterdag, 11 februari 2023 om 22:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:06

Xavi Simons heeft vragen over de transferclausule in zijn contract ontweken. De spelmaker van PSV staat nog tot medio 2027 onder contract in het Philips Stadion, maar Paris Saint-Germain, de ex-werkgever van Simons, heeft een optie in het contract van de Oranje-international. Daarmee kan hij voor naar verluidt twaalf miljoen euro teruggekocht worden door de club uit de Franse hoofdstad. Na afloop van het met 6-0 gewonnen duel met FC Groningen wilde Simons niet te veel kwijt over de kwestie.

Verslaggever Hans Kraay junior van ESPN wilde weten of 'er een kans bestaat' dat Simons een nieuw contract tekent, waarbij de 'PSG-clausule' verwijderd zou worden. "Kijk, ik geniet nu hier en ben ontzettend trots dat ik hier mag spelen", antwoordde Simons. "Ik heb een contract van vijf jaar getekend bij PSV, dus dat is het probleem niet. We zullen zien, we weten niet wat er kan gebeuren in de toekomst, maar ik ben echt heel erg blij hier met de club en met het team. Ik wil mooie dingen bereiken en gewoon trophies winnen."

Kraay nam geen genoegen met het antwoord en vroeg de Amsterdammer vervolgens 'hoe groot de kans in percentages' is dat Simons gebruik zal maken van de clausule. "Zoals ik zei: ik geniet hier", ontwijkt Simons de vraag van Kraay. "Ik wil gewoon voetballen en ik geniet gewoon erg. En wat er gaat gebeuren... Ik weet niet wat er over vier of maanden kan gebeuren. Ik weet wel dat ik hier een vijfjarig contract heb en dat ik mooie dingen wil bereiken met de club. Dat is wel echt één van mijn doelen, ja."

Simons liet zich zien tegen Groningen met een assist een prachtig doelpunt uit de draai. PSV wacht donderdag vermoedelijk een stuk zwaardere opgave in de tussenronde van de Europa League, wanneer de Eindhovenaren het in Spanje opnemen tegen Sevilla. "Het was een belangrijke dag vandaag om donderdag tegen Sevilla te spelen", liet Simons weten. "We gaan die wedstrijd lekker in en ik hoop dat het een mooie dag mag worden." De wedstrijd in Andalusië begint donderdag om 21.00 uur.

Van Nistelrooij

Ook PSV-trainer Ruud van Nistelrooij weigerde na afloop van het duel met Groningen diep in te gaan over de transferclausule in het contract van Simons. "Wij hebben het helemaal niet over clausules", liet de oefenmeester weten voor de camera van ESPN. "Dat is iets wat in de media is ontstaan, maar dat is nooit besproken of bevestigd geweest. Wij gaan niet in op de inhoud van de contracten van onze spelers. We weten dat hij voor vijf jaar vast ligt en verder is er niks aan de hand. Er wordt dan een hoop geïnsinueerd, dan is dit mijn reactie daarop. Xavi moet vooral doen waar hij mee bezig is. Dat is elke dag de beste zijn, hard werken en presteren op het veld. Dan is hij belangrijk voor ons en dat weet hij", aldus Van Nistelrooij.