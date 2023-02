Atalanta wint vrij eenvoudig in Rome en verovert derde plek op de ranglijst

Zaterdag, 11 februari 2023 om 22:47 • Bart DHanis • Laatste update: 23:19

Atalanta Bergamo heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt op bezoek bij Lazio Roma. De formatie van Gian Piero Gasperini was met 0-2 te sterk en neemt dankzij de overwinning de derde plek op de ranglijst over van AS Roma, dat eerder vanavond gelijkspeelde. Lazio blijft dankzij de nederlaag zesde staan. Davide Zappacosta en Rasmus Højlund waren trefzeker namens de uitploeg. Nederlanders Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer stonden alle drie in de basis bij Atalanta.

Al na tien minuten spelen kreeg Atalanta de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe. Uit de kluts viel de bal voor de voeten van Zappacosta, die hem rakelings langs de paal schoot. Twee minuten later was Atalanta weer gevaarlijk. Dit keer was het Hateboer die een voorzet van de linkerkant probeerde binnen te werken, maar hij stuitte op doelman Ivan Provedel. Na iets meer dan een kwartier spelen liet Lazio iets van zich zien. Ciro Immobile kreeg een reusachtige kans om de score te openen, maar schoot van dichtbij de bal huizenhoog over.

Luttele minuten later was Atalanta weer dichtbij een treffer. Ademola Lookman zag zijn poging op de lat getikt worden door Provedel. Een doelpunt voor de uitploeg kon niet uitblijven. De bal viel na iets minder dan een half uur spelen voor de voeten van Zappacosta, die hem van zestien meter strak en hard in de bovenhoek krulde: 0-1. Na een mindere periode van beide ploegen kwam Lazio vlak voor rust bijna op gelijke hoogte. Berat Djimsiti leverde de bal zo in bij Mattia Zaccagni, die zijn poging gekeerd zag worden door Atalanta-doelman Juan Musso. Door deze prachtige redding zochten de teams met een 0-1 stand de kleedkamers op.

Zooooo, dat is een lekkere! ?? Zappacosta opent de score voor Atalanta met een heerlijke curveball in de kruising! ??#ZiggoSport #SerieA #LazioAtalanta pic.twitter.com/OP68AjgTgW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2023

Na rust kreeg Immobile weer een grote kans om Lazio langszij te schieten. Hij maakte de bal goed vrij in het zestienmetergebied, maar schoot de bal recht op doelman Musso af. Na een uur spelen wist Atalanta de voorsprong te verdubbelen. Lookman gaf een perfect uitgelezen lage voorzet, die werd binnengegleden door Højlund: 0-2. Na de 0-2 gooide de uitploeg de deur dicht en werd de overwinning probleemloos binnengesleept.