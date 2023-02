Real Madrid kroont zich tot wereldkampioen na wedstrijd met acht doelpunten

Zaterdag, 11 februari 2023 om 21:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:02

Real Madrid het WK voor clubteams op zijn naam geschreven. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was in het Marokkaanse Rabat met 5-3 te sterk voor het Saudische Al-Hilal. Vinícius Júnior en Federico Valverde vonden allebei tweemaal het net, terwijl ook Karim Benzema zijn naam op het scorebord deed belanden. Moussa Marega en Luciano Vietto (tweemaal) gaven de underdogs nog hoop op een resultaat, maar dat bleek tevergeefs. Het is de vijfde keer dat Real Madrid het WK voor clubteams op zijn naam schrijft.

Ancelotti begon in zijn sterkst mogelijke formatie. Thibaut Courtois is, net als Eden Hazard, geblesseerd thuisgebleven in Spanje en dus stond Andriy Lunin onder de lat. Edurado Camavinga stond op de linksbackpositie geposteerd, terwijl de rest van de verdediging werd gevormd door David Alaba, Antonio Rüdiger en Dani Carvajal. Op het middenveld stond Aurélien Tchouaméni tussen Luka Modric en Toni Kroos in, terwijl Valverde, Benzema en Vinícius Júnior de aanval vormden. Bij Al-Hilal stonden meerdere gerenommeerde aanvallers in de basis. Salem Al Dawsari, op het WK nog trefzeker tegen Argentinië en Mexico, stond linksbuiten. Verder stonden ook Vietto en André Carillo achter spits Marega.

Real Madrid wilde de wedstrijd snel naar zich toetrekken en slaagde in die missie. Een korte combinatie voor de zestien leidde tot een fraai steekpassje van Benzema op Vinícius. De vleugelspeler kreeg tijd en ruimte en plaatste de bal via doelman Abdullah Al Muaiouf in de verre hoek: 1-0. Vijf minuten later leek de Koninklijke de wedstrijd al in het slot te gooien. Een voorzet vanaf Modric kon niet goed genoeg worden verwerkt door Al-Hilal, waarna Valverde er met een volley in de verre hoek 2-0 van maakte. De eerstvolgende kans was weer raak, al viel de treffer dit keer aan de andere kant. Mohamed Kanno bracht de bal bij Marega, die hard en fraai raak schoot: 2-1. Benzema kreeg voor rust nog een kans om de 3-1 te maken, maar de poging van de Ballon d'Or-houder ging rakelings naast.

Acht minuten na rust werd het 3-1. Vinícius zette een versnelling in aan de linkerkant en bracht de bal met buitenkant rechts voor het doel. Benzema deed de bal vervolgens in het dak van het doel belanden. Daarmee leek het verzet van de Saudi's definitief gebroken en minuten later maakte Real zijn vierde treffer van de avond. Een scherpe voorzet van Carvajal werd dit keer binnengelopen door Valverde: 4-1. Toch wist Al-Hilal razendsnel de aansluitingstreffer aan te tekenen. Vietto werd diepgestuurd en zag dat zijn stiftje over Lunin in de verre hoek belandde: 4-2.

Net als Al-Hilal had ook Real Madrid weer een snel antwoord op een tegentreffer. Invaller Dani Ceballos had een fraaie sleep in huis, waarmee hij de bal onbedoeld klaarlegde voor Vinícius. De Braziliaan schoot simpel binnen: 5-2. Daar was het niet mee gedaan, want na een fraaie dribbel van invaller Michael wist Vietto zijn tweede van de avond te maken: 5-3. Na goed voorbereidend werk van wederom Michael had Marega er ook nog 5-4 van kunnen maken, maar de Malinees zag zijn poging dit keer net naast gaan.