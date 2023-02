Swingend PSV wint met 6-0 op emotionele avond in Eindhoven

Zaterdag, 11 februari 2023 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:18

PSV heeft zaterdagavond eenvoudig gewonnen van FC Groningen: 6-0. Luuk de Jong opende de score en was daarmee na ruim drie maanden eindelijk weer eens trefzeker in de Eredivisie. Xavi Simons scoorde na rust op zeer fraaie wijze en Jarrad Branthwaite wist net als woensdag tegen FC Emmen (3-1) het net te vinden. De verdediger maakte toen twee doelpunten en tegen Groningen bleef het bij een treffer. Er was ook het allereerste PSV-doelpunt van Fábio Silva. Het mooiste moment kwam in minuut 12, toen de PSV-fans een ode brachten aan de uitbehandelde perschef Thijs Slegers.

Walter Benítez keerde terug onder de lat, waardoor de tegen Emmen actieve Joël Drommel weer op de bank begon. Op het middenveld vond één wijziging plaats ten opzichte van het bekerduel van eerder deze week: Xavi Simons, die tegen Emmen nog linksbuiten stond, start als nummer tien, waardoor Guus Til genoegen moest nemen met een reserverol. Joey Veerman begon wel en Thorgen Hazard maakte voorin zijn basisdebuut bij PSV, dat dus in de beginfase een ode bracht aan Slegers, die aanwezig was bij het duel in Eindhoven. Fans en alle spelers applaudisseerden massaal voor de ernstig zieke perschef.

?? Prachtige steunbetuiging voor Thijs Slegers ?? pic.twitter.com/iZa9nRrA8L — ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2023

Ruim tien minuten na het prachtige eerbetoon dacht PSV aan een penalty toen Patrick van Aanholt over het been ging van Radinio Balker. De VAR oordeelde dat de bal niet op de stip hoefde te worden gelegd. Even later was het wel raak: Johan Bakayoko gaf de bal panklaar voor aan De Jong, die van dichtbij de 1-0 binnentikte. PSV was veel sterker dan Groningen, maar desondanks niet bij machte om de voorsprong voor rust uit te breiden. Na 45 minuten gaf het scorebord in het Philips Stadion dan ook 1-0 aan. In de tweede helft kwamen er echter nog de nodige doelpunten bij.

Na twee minuten was het al raak: Joey Veerman bereikte Simons, die slim wegdraaide en de bal op weergaloze wijze in de verre hoek achter doelman Michael Verrips draaide: 2-0. Logisch dat de aanvallende middenvelder het doelpunt uitbundig vierde met de PSV-aanhang. Even daarna vond de voor Hazard ingevallen Til Verrips op zijn pad. De Groningen-keeper bokste ook nog een uithaal van Jordan Teze weg, zodat De Jong niet zijn tweede doelpunt van de avond kon maken. Ondanks het overwicht van PSV kreeg Groningen nog een goede kans op de aansluitingstreffer. Balker kopte uit een hoekschop maar net naast.

Ruud van Nistelrooij besloot Patrick van Aanholt na een uur te wisselen, met Mauro Júnior als diens vervanger. PSV gaf daarna nog even flink gas en wist nog viermaal het net te vinden. Met nog twintig minuten op de klok kopte Branthwaite uit een hoekschop en via de paal hard binnen: 3-0. Met het oog op het Europa League-duel met Sevilla van donderdag met Sevilla besloot Van Nistelrooij om ook Simons en De Jong naar de kant te halen. Fábio Silva en Ismael Saibari mochten zichzelf bewijzen. Kort na de wissels kapte Bakayoko zichzelf vrij, om de bal vervolgens langs de duikende Verrips te knallen: 4-0.

Het Eindhovense feestje was nog niet klaar, want Silva tekende in de 84ste minuut van dichtbij voor zijn eerste doelpunt in PSV-kleuren. het slotakkoord was voor een andere invaller. Na een aanval over enkele schuiven was Til trefzeker met een bal achter zijn standbeen langs: 6-0. PSV bleef het dankbare publiek tot de laatste seconde bedienen en springt dankzij de ruime zege voorlopig over Ajax heen. De Amsterdammers komen zondag in actie tegen RKC Waalwijk.

